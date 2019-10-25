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"الجزائر" تكسر حاجز الملل أثناء رحلتهم لـ"الافروصيني" بالقطار (فيديو)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:21 م
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فرقة الجزائر
فرقة الجزائر
سعد نبيل
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اشعلت فرقة الجزائر، المشاركة في الدورة الثانية لمهرجان الافروصيني، برئاسة الأستاذه سهير عبد القادر والمقرر إقامتها في الفترة من ٢٧ إلى ٣١ أكتوبر الحالى، والمقام هذا العام بمحافظة أسوان، أجواء قطار المخصص للنقل الفرق.

حيث قامت الفرقة، بالرقص على أنغام أغانيهم التي تحصد شهرة واسعة في بلادهم، وتفاعلت باقي الحاضرين وعاملين النظافة بالقطر معهم، في إشارة منهم لسعادتهم البالغة لمشاركتهم في اللرو صيني.

يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلورالأفروصينى تستمر حتي 31 اكتوبر  بمحافظة اسوان تزامنا مع اعلان الرئيس السيسي اسوان عاصمة للشباب الافريقي ، كما تقام  تحت رعاية كل من وزارة الثفافة وزارة السياحة المصرية التي ادرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن و الهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصريه الإفريقية والصينية .

علي الصعيدين الثقافي والسياحي. وكذلك محافظة أسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.
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