Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري الانجليزي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:20 م
Advertisements
فاردي
فاردي
محمد جمال
Advertisements
ترتيب الدوري الانجليزي حقق فريق ليستر سيتي، فوز كبير علي مضيفه ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء أقيم في إفتتاح مباريات الجولة علي ملعب سانت ماري.


ليستر سيتي تفوز بنتيجة كبيرة علي ساوثهامبتون
وحقق ليستر سيتي الفوز علي ساوثهامبتون بنتيجة 9-0 في لقاء كان مميز من قبل الثعالب، وسجل لاعب ليستر أيوزي بيريز ثلاث أهداف (هاتريك) وسجل جيمي فاردي المهاجم الإنجليزي ثلاث أهداف أيضاً (هاتريك) وسجل يوري تليمانس هدف وشيلويل هدف وجيمس ماديسون هدف خلال اللقاء.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون
ليفربول 25 نقطة

ليستر سيتي 20 نقطة

مانشستر سيتي 19 نقطة

تشيلسي 17 نقطة

أرسنال 15 نقطة

كريستال بالاس 14 نقطة

توتنهام هوتسيبير 12 نقطة

بيرنلي 12 نقطة

شيفيليد يونايتد 12 نقطة

بورنموث 12 نقطة

ويست هام 12 نقطة

استون فيلا 11 نقطة

وولفرهامبتون 11 نقطة

مانشستر يونايتد 10 نقاط

إيفرتون 10 نقاط

برايتون 9 نقاط

نيوكاسل يونايتد 8 نقاط

ساوثهامبتون 8 نقاط

نورويتش سيتى 7 نقاط

واتفورد 4 نقاط

5 مباريات يوم السبت بالدوري الإنجليزي

مانشسر سيتي يستضيف أستون فيلا

برايتون يستضيف إيفرتون

واتفورد يستضيف بورنموث

ويست هام يستضيف شيفيلد يونايتد

بيرنلي يستضيف تشيلسي

بينما يقام يوم الأحد 4 مباريات وهم

نيوكاسل يونايتد يستضيف وولفرهامبتون

أرسنال يستضيف كريستال بالاس

ليفربول يستضيف توتنهام هوتسيبير

نورويتش سيتى يستضيف مانشستر يونايتد

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليستر سيتي ترتيب جدول الدوري الانجليزي ترتيب الدوري الانجليزي اليوم ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز ترتيب الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى بالمدن الساحلية

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة.. مشادة حادة داخل غرفة ملابس برشلونة بين لاعبي الفريق

منذ ساعتين

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار ناري

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يحسم مصير 4 لاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: صفقة نارية على أعتاب البرسا وخناقة بين لاعبي البلوجرانا ومشكلة كبيرة لبرشلونة في دوري الأبطال

منذ ساعة

عاجل.. غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول قبل موقعة توتنهام

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأحد

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز

ملخص مباراة كريستال بالاس ضد أستون فيلا وترتيب الدوري الإنجليزي

طرد تريزيجيه في الدوري الإنجليزي.. ملخص وأهداف مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس

ليفربول في الصدارة.. ترتيب الدوري الانجليزي اليوم الأحد 6/10/2019 بعد خسارة مانشستر سيتي والمان يونايتد

تعرف على مبارايات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:30 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

09:58 م

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

09:54 م

جروس يثير الرعب في الزمالك

07:56 م

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

06:24 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status