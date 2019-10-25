أعمال ليلية مكثفة لكسح مياه الأمطار من شوارع الدقهلية (صور)

شن قيادات محافظة الدقهلاية على مستوى جميع الوحدات المحلية حملات ليلية مكثفة لاستيعاب مياه الأمطار من الشوارع والناجمة عن هطول الأمطار لليوم الثالث على التوالي.



وكانت موجة من الطق السىء ضربت أرجاء محافظة الدقهلية على مستوى جمع المراكز والمدن والقرى تسببت في مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين ونفوق دابتين وسقوط اسلاك كهربائية نتج عنها انقطاع الكهرباء وسقوط أشجار تسببت في تكدس وشلل مرورى وغرق معظم الشوارع في مياه الأمطار.



وأجرى المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة، جولة تفقدية بالشوارع والميادين الكائنة بنطاق الحى لمتابعة عمليات شفط تجمعات المياه من الطرق الرئيسية على أعقاب الظروف الجوية الغير مستقرة التي تعرضت لها المحافظة.



رافق ررئيس غرب المنصورة اشرف عبدالواحد نائب أول رئيس الحي ومنى المتولى نائب رئيس حى غرب المنصورة لمتابعة أعمال سحب مياه الامطار من الشوارع.



وأكد رئيس حى غرب المنصورة خلال جولتة ولقاءة مع المواطنين بالشارع، بأن رئاسة حى غرب المنصورة قد استعدت منذ فترة للتعامل مع الظروف الجوية الغير مستقرة، بعقد عدة اجتماعات مع مديري الإدارات المعنية لرفع الاستعدادات للدرجة القصوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب مخاطر السيول والأمطار.



وشدد رئيس غرب المنصورة على تنفيذ الخطط الموضوعة لأعمال صيانة أسلاك الكهرباء والعوازل والكشافات واعمدة الإنارة والتنسيق مع هندسة الكهرباء في هذا الشأن، وإزالة فروع الأشجار المائلة، وتطهير وصيانة كافة بلاعات تصريف مياه الأمطار المتواجدة بنطاق الحى ورفع المخلفات منها والتأكد من سلامتها، مشيرًا إلى أنه بعد تعرض المحافظة خلال الأيام الماضية لموجة الطقس الغير مستقر المصحوب بسقوط أمطار غزيرة تم تواجد كافة قيادات حى غرب بكافة الشوارع.



ومن جانبه تابع رئيس مجلس مركز ومدينة ميت غمر العميد عمرو فكرى مواصلة واستمرار أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة وجميع الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المجلس تحت إشراف محمد عيد ومحمد البيلي نائبا رئيس المدينة وخالد السقطي مشرف عام برئاسة المركز ومحمد فاروق مدير النظافة.



وقامت المهندسة سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة ونواب مجلس المدينة هاني سليمان، وأحمد عبداللطيف، وغادة الحمادي، وعماد حمدى الشافعي مدير إدارة النظافة والتجميل بالمركز بمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من مداخل مركز المنصورة ومن جميع الطرق الرئيسية ومداخل القرى.



وتواجدت "رحاب المزين" رئيس مدينة جمصة على رأس العمل وتقوم بالمرور والمتابعة المستمرة على مواصلة أعمال كسح وسحب تجمعات مياه الأمطار ليلا من أمام مستشفى جمصة المركزى، ورافقها في الحملات الليلية جهاد مصباح نائب رئيس المدينة وسامح عسل مدير قسم النظافة، وفريق العمل التنفيذي وما زال العمل مستمر بكافة المناطق.



وفى مركز ومدينة نبروه تستمر أعمال سحب مياه الأمطار تنفيذا لتعليمات العميد عبد التواب محمد رفعت رئيس المركز وتحت إشراف كريمة صديق نائب رئيس المركز حيث تم الدفع بمعدات كسح وشفط المياه بشارعي البحر والجمهورية وشفط كميات كبيرة من مياه الأمطار ومازالت أعمال كسح وشفط المياه مستمرة حتى الساعة.



كلف المحاسب محمد أبو العينين رئيس مركز ومدينة شربين، أبو المعاطي حلمي نائب رئيس المركز ومحمد البهنساوي ومسئولي قطاع النظافة بالتنسيق مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بشربين بمتابعة أعمال تسليك البلاعات بشارع ٢٣ يوليو واستمرار كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار ومازال العمل جار حتى اﻹنتهاء من شوارع المدينة.



وخرجت جميع الأجهزة التنفيذية بمعداتها لمواصلة ورصد أي تجمعات لمياه الأمطار بمدينة طلخا والتعامل الفوري معها وجابت جميع الشوارع للتأكد من التعامل مع المياه المتراكمة بالشوارع وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

