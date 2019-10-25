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ترتيب الدوري الإسباني اليوم

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:18 م
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فياريال
فياريال
محمد الصو
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افتتحت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز، مساء اليوم بمواجهة بين فياريال وألافيس، والتي انتهت بفوز الغواصات الصفراء برباعية مقابل هدف وحيد.

واكتسح فياريال نظيره ألافيس لنتيجة 4-1، وينجح في حصد ثلاث نقاط تضعه في المركز الثالث، بينما ظل ألافيس بمركزه الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

وتستكمل مباريات الجولة العاشرة، غدا السبت بثلاثة مواجهات حيث يحل ليجانيس ضيفا على ريال مايوركا، ويستضيف إيبار منافسه بلد الوليد، فيما ستكون أخر مواجهات اليوم بين أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو.

وتختتم منافسات الجولة العاشرة يوم الأحد المقبل، ويستضيف ريال بيتيس غرناطة، وليفانتي ضد إسبانيول، ويحل إشبيلية ضيفا على خيتافي، وأوساسونا ضد فالنسيا.

فيما تأجلت مواجهة ريال مدريد ضد غريمه برشلونة، في كلاسيكو الدوري بسبب الإضطرابات بكتالونيا وصعوبة إقامتها في الوقت الحالي.

وأصبح ريال مدريد وبرشلونة، مهددان بفقدان مركزهم الحالي في صدارة الترتيب، في حالة فوز كل من أتليتكو مدريد وغرناطة وإشبيلية، بمنافسات الجولة.

ويرصد "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل استئناف مباريات الجولة العاشرة من الليجا بالتقرير الآتي:-

1- برشلونة 19 نقطة.

2- ريال مدريد 18 نقطة.

3- فياريال 17 نقطة.

4- غرناطة 17 نقطة.

5- ريال سوسيداد 16 نقطة.

6- أتليتكو مدريد 16 نقطة.

7- إشبيلية 16 نقطة.

8- أتليتك بلباو 13 نقطة.

9- خيتافي 13 نقطة.

10- فالنسيا 13 نقطة.

11- ألافيس نقطة.

12- ليفانتي 11 نقطة.

13- بلد الوليد 11 نقطة.

14- أوساسونا 11 نقطة.

15- ريال مايوركا 10 نقطة.

16- إيبار 9 نقاط.

17- سلتا فيجو 9 نقاط.

18- ريال بيتيس 9 نقاط.

19- إسبانيول 5 نقاط.

20- ليجانيس نقطتين.
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