"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا على هامش قمة سوتشي، أعاد الروح إلى ملف سد النهضة بعد تصريحات آبي أحمد الأخيرة عن التعامل مع سد النهضة، حيث أكد أن تصريحاته اجتزئت من سياقها.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن بعد نجاح الاجتماع انتقد البعض طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع الرئيس السيسي خلال الاجتماع، عارضًا مجموعة من صور لآبي أحمد خلال اجتماعاته مع زعماء العالم.



وعلق "أديب"، "هو الراجل بيقعد كده مع كل الناس، ملهاش دعوة برئيسنا.. هو متربي على كده"، منوها بأنه سيتم الرد على كل ما يثار على القنوات المعادية، موضحا أنهم لجئوا لإثارة غضب الشعب بهذا الأمر بعد أن وجدوا أن الاجتماع قد نجح، وسنعود للمفاوضات من جديد.

