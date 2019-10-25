Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أديب" يعلق على طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع "السيسي"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:19 م
Advertisements
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا على هامش قمة سوتشي، أعاد الروح إلى ملف سد النهضة بعد تصريحات آبي أحمد الأخيرة عن التعامل مع سد النهضة، حيث أكد أن تصريحاته اجتزئت من سياقها.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن بعد نجاح الاجتماع انتقد البعض طريقة جلوس رئيس وزراء إثيوبيا مع الرئيس السيسي خلال الاجتماع، عارضًا مجموعة من صور لآبي أحمد خلال اجتماعاته مع زعماء العالم.

وعلق "أديب"، "هو الراجل بيقعد كده مع كل الناس، ملهاش دعوة برئيسنا.. هو متربي على كده"، منوها بأنه سيتم الرد على كل ما يثار على القنوات المعادية، موضحا أنهم لجئوا لإثارة غضب الشعب بهذا الأمر بعد أن وجدوا أن الاجتماع قد نجح، وسنعود للمفاوضات من جديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو اديب السيسي اخبار مصر اثيوبيا آبي آحمد

أخبار تهمك

عاجل.. غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول قبل موقعة توتنهام

منذ حوالي 3 ساعات

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى بالمدن الساحلية

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: صفقة نارية على أعتاب البرسا وخناقة بين لاعبي البلوجرانا ومشكلة كبيرة لبرشلونة في دوري الأبطال

منذ ساعة

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم مصير 4 لاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار ناري

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. مشادة حادة داخل غرفة ملابس برشلونة بين لاعبي الفريق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:30 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

09:58 م

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

09:54 م

جروس يثير الرعب في الزمالك

07:56 م

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

06:24 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status