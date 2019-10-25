أخبار الأهلي اليوم الجمعة 25 أكتوبر: رسالة قوية إلى الزمالك.. وتجديد عقد نجم الفريق.. والموقف النهائي من ضم كهربا

الأهلي: لا وديات قبل المعسكر الخارجي





الأهلي يعلن تعافي حسام عاشور من الإصابة

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن أن حسام عاشور قائد الفريق تعافى من الإصابة بكدمة في ركبته.



وأضاف أن اللاعب شارك في تدريبات الكرة أمس بعد تعافيه تماما من الإصابة عقب خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي استمر عدة أيام لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.



ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا، ويستأنف المران بعد غدٍ الأحد وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.



محمد محمود يجري جراحة الرباط الصليبي الثلاثاء المقبل

طلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سرعة إنهاء إجراءات سفر محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى المانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد الإصابة التى تعرض لها فى مران الفريق أمس الأول الأربعاء.



وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بإجراء اتصالات مكثفة مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية المقرر لها الساعات القادمة.

من جانبه حدد الفريق الطبي الألماني الثلاثاء القادم موعدًا لإجراء العملية الجراحية لمحمد محمود لاعب الفريق.



الأهلي يجدد عقد أحمد فتحي

استقر مسؤولو النادي الأهلي على تجديد عقد جوكر القلعة الحمراء في الفترة القادمة بعد المستوى الفني القوي الذي ظهر به مع الفريق الأحمر في الموسمين الماضيين.

وجدد النادي الأهلي عقد أحمد فتحي في مارس 2018 لمدة موسمين فقط ، ليستمر في صفوف الشياطين الحمر حتى صيف عام 2020.



واتفق النادي الأهلي مع أحمد فتحي على تجديد عقده في الفترة القادمة لمدة موسمين قادمين أيضاً على أن يكون الموسم الأخير بموافقة الطرفين مع ترضيته مالياً في العقد بعد شكوى اللاعب من ضعف المقابل المادي في العقد الحالي.



فايلر يطلب التعاقد مع إيريك تراوري

أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إعجابه الشديد باللاعب إيريك تراوري نجم فريق بيراميدز بعد مشاهدته في المباريات الماضية مع فريق.

وعرض النادي الأهلي على السويسري فايلر المدير الفني التعاقد مع تراوري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو يناير القادم بعد تألق اللاعب مع فريق بيراميدز.



وجاء ذلك من جانب الأهلي بعد عودة العلاقات بين النادي ومسؤولي بيراميدز وتبادل الصفقات بينهما بعد انضمام محمد مجدي قفشة من بيراميدز إلى القلعة الحمراء بداية الموسم الجاري وتألقه مع الأهلي هذا الموسم.



عبد الحفيظ يرد على أنباء تعاقد الأهلي مع "كهربا"

فجر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مفاجأة مدوية بشأن الأنباء التي تتحدث عن تعاقد المارد الأحمر مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيش البرتغالي الحالي ونادي الزمالك السابق.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج "الجمعة في مصر" اليوم " لا يمكنني الرد على هذه الأنباء في ظل أن اللاعب ليس عضوا في فريقي وينتمي لفريق آخر".







عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي رسالة نارية للغريم التقليدي الزمالك قبل خوض دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وقال سيد عبد الحفيظ في لقاء مع برنامج الجمعة في مصر على قناة "أم بي سي مصر": نتمني مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، تأهل الزمالك لدور المجموعات أمر جيد ونتمني أن يصل معنا للنهائي الإفريقي.



واضاف: لم نضمن بالتأكيد التأهل والوصول للنهائي ولكن نتمني حدوث ذلك، الزمالك في مجموعة صعبة معه مازيمبي وزيسكو وأول أغسطس، والأهلي كذلك معنا النجم والهلال السوداني وبلاتنيوم".



وكان الزمالك قد تأهل الخميس الماضي لدور المجموعات، بعد الفوز على جينراسيون فوت بهدف نظيف في إياب دور الـ32 من المسابقة الإفريقية، فيما كان الأهلي قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه ذهابا وإيابا على كانو سبورت بستة أهداف نظيفة.



شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة 25-10-2019 العديد من الأخبار والأحداث الساخنة الخاصة بفريق كرة القدم ومجلس إدارة النادي.ونستعرض في هذا التقرير أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 25-10-2029 :-أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الفريق لن يخوض أية مباريات ودية قبل السفر إلى الخارج نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل؛ لخوض معسكر إعداد مصغر؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.وأضاف أن الفريق سيكتفي بخوض التدريبات اليومية حتى موعد السفر إلى إحدى الدول العربية في الموعد السابق ذكره.وأوضح عبد الحفيظ أن مكان المعسكر لم يتحدد بعد، حيث تشهد الساعات المقبلة حسم الأمر بعد المفاضلة بين الإمارات والكويت وعمان.وتتوقف بطولة الدوري الممتاز لمدة شهر بسبب ارتباط منتخب مصر الأوليمبي بخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تقام في مصر والمؤهلة لأولمبياد 2020.