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هشام عبدالعزيز قائما بأعمال أمين عام "الأعلى للشئون الإسلامية"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:13 م
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الدكتور هشام عبد العزيز
الدكتور هشام عبد العزيز
محمود الجلاد
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كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز بالقيام بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كأول شاب من أبناء الوزارة يتولى هذا الموقع العلمي المرموق.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام عبد العزيز تدرج في تقلد العديد من المواقع بوزارة الأوقاف من عضوية المكتب الفني للوزير، إلى مدير عام شئون القرآن، فوكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم.

وهو حاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف فرع أسيوط بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام ٢٠٠٩م، وقد اجتاز بتفوق الامتحانات التي أجرتها الوزارة لمديري العموم في مجال الإدارة ومجال التخصص العلمي والحاسب الآلي واللغة الأجنبية.
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الكلمات المفتاحية

المساجد القرآن الكريم التفسير الأوقاف الأعلى للشئون الإسلامية

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