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مفاجأة.. مشادة حادة داخل غرفة ملابس برشلونة بين لاعبي الفريق

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:07 م
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برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة 25 أكتوبر عن حدوث مشاده حاده بين لاعبي نادي برشلونة الإسباني عقب مباراى سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا.

مشاده بين لاعبي برشلونة

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لاعبو برشلونة خرجوا من أرضية ملعب سلافيا براج في خطوات ثقيله ليدخلوا إلى غرفة الملابس وتنشب بينهم مشادة حاده جدا.

وذكرت الصحيفة أن المشادة التي حدثت بين لاعبي برشلونة وصلت إلى حد الخلاف والمشاجره بين بعض لاعبي الفريق.

كما أشارت الصحيفة أن لاعبو برشلونة لاموا بعضهم على أداء مباراة سلافيا براج وأكدوا أنهم لن يصلوا إلى مراحل بعيده في بطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براج

واستطاع نادي برشلونة أن يفوز على نظيره نادي سلافيا براج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي بلد الوليد يوم الثلاثاء القادم 29 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

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