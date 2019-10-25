أسرار جديدة عن خبيئة العساسيف في الأقصر

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار أن الاكتشاف الأثري "خبيئة العساسيف" بالأقصر تم اكتشافه عن طريق بعثة مصرية خالصة، مشيرًا إلى أن عمليات البحث والاستكشاف بدأت في أغسطس 2018.



وأضاف وزيري، خلال حواره مع الإعلامي منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الجمعة، أن الاكتشاف الأثري الجديد ضمن جبانة العساسيف؛ وهي واحدة ضمن 6 جبانات موجودة في البر الغربي، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف أول مقبرتين في 17 نوفمبر 2018.



ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار إلى أن أغسطس 2019 شهد اكتشاف خبيئة العساسيف، مشيرا إلى أن التوابيت كانت خارج مقبرة؛ لأن المصري القديم كان يريد إخفائها لذلك سميت الخبيئة.





