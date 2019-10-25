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عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:54 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي رسالة نارية للغريم التقليدي الزمالك قبل خوض دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وقال سيد عبد الحفيظ في لقاء مع برنامج الجمعة في مصر على قناة "أم بي سي مصر": نتمني مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، تأهل الزمالك لدور المجموعات أمر جيد ونتمني أن يصل معنا للنهائي الإفريقي.


واضاف: لم نضمن بالتأكيد التأهل والوصول للنهائي ولكن نتمني حدوث ذلك، الزمالك في مجموعة صعبة معه مازيمبي وزيسكو وأول أغسطس، والأهلي كذلك معنا النجم والهلال السوداني وبلاتنيوم".


وكان الزمالك قد تأهل يوم الخميس الماضي لدور المجموعات، بعد الفوز على جينراسيون فوت بهدف نظيف في إياب دور الـ32 من المسابقة الإفريقية، فيما كان الأهلي قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه ذهابا وإيابا على كانو سبورت بستة أهداف نظيفة.


وجاءت مجموعات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا كالتالي:
المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك أو جينيراسيون السنغالى


المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الاهلى


المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو  ، الوداد المغربى


المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي


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