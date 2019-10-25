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الأرصاد: طقس الـ24 ساعة المقبلة حرج جدا (فيديو)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:01 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيان منذ قليل لتؤكد على استمرار موجة الطقس السيىء لمدة 24 ساعة أخرى، منوها بأن الساعات القادمة ستكون حرجة جدا في حالة عدم الاستقرار.

وأشار "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن السواحل الشمالية ستشهد اعتبارا من مساء اليوم وحتى نهاية الغد أمطار رعدية وغزيرة، منوهة بأن وجود منخفض جوي متعمق على جزيرة قبرص هو سبب موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها مصر.

نفت ما تردد على أن هناك إعصار سيضرب مصر، حيث أن مصر منطقة لا يوجد بها أي أعاصير جوية، فالإعصار يكون في المحيطات، وليس في البحار المغلقة، منوهة بأنه مازال يفضل ألا يغادر المواطنين منازلهم إلا للضرورة، خاصة وأن هناك 4 محافظات أعلنت تعليق الدراسة بها.
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