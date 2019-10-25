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تامر حسني يفاجئ أول معيد في مصر من أصحاب متلازمة داون على الهواء (فيديو)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:56 م
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تامر حسني
تامر حسني
داليا الحسين
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فاجأ الفنان تامر حسني، إبراهيم الخولي، أول معيد في مصر من أصحاب متلازمة داون، باتصال هاتفي على الهواء أثناء حديثه ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc".

في البداية، مازح الإعلامي أحمد فايق، مقدم البرنامج، "الخولي"، قائلًا: "لو أنت دلوقتي بتعمل حوار في الإذاعة مع نجمك اللي بتحبه تامر حسني، هتقول إيه".

وأجابه إبراهيم الخولي قائلًا: "أنا بحب تامر حسني جدا وعايز أعمل فيلم معاه"، ليفاجئ باتصال على الهواء من الفنان تامر حسني حيث قال: "سمعك يا إبراهيم كمل.. وفخور بيك وبالإنجاز العالمي اللي حققته أنت ووالدتك المثل الأعلى لأمهات كثيرة التي وقت بجانب ابنها وامنة بيه في ظروف صعبة ومجتمع صعب.. والدتك يتعملها تمثال وربنا يخليها ليك يا إبراهيم".

وأضاف تامر حسني: "نشكرك أستاذ أحمد على هذا النموذج الذي أثبت أن مصر تستطيع فعلًا، وسعيد بإبراهيم وهروح ليه الجامعة، شرف لمصر ومثل مشرف لكل الناس ".

وتابع الفنان: "أتمنى أغني وأمثل مع إبراهيم وهيكون في تواصل ما بينا.. وفخور بيه جدا ومفيش مستحيل".
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الكلمات المفتاحية

توك شو تامر حسني أول معيد في مصر من أصحاب متلازمة داون أحمد فايق

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