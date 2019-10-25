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رشا المهدي تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:58 م
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رشا مهدي
رشا مهدي
رشا عادل
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نشرت الفنانة رشا المهدي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة من جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة نص الدنيا.

وظهرت رشا في الصور بإطلالة ناعمة، مرتدية "فستان "باللون الأبيض وشعر منسدل واعتدمت في إطلالاتها علي المكياج هادئ وبساطة الاكسسوارات.

وعلقت رشا علي الصور قائلة: "اجد سعادتي حيث تشرق الشمس".

تفاعل جمهور رشا مع الصور

لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور رشا، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "بسم الله ماشاء الفستان قمر عليكي ولونة لايق علي بشرتك وانتي كلك علي بعضك جميلة" وأضاف آخر "جميلة اووي" ،وفي سياق ذاته تابع متابع أخر" .

عن حياتها

ولدت 12أغسطس 1982 من مواليد الجيزة وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وكانت بدايتها في الفن من خلال فيلم قصير "مربع داير"ومن ثم توالت أعمالها وحصلت علي بعض أدوار البطولة من ضمنهم واحد من الناس، ورقة شفرة، بدل فاقد.

أعمال رشا القادمة

جدير بالذكر أن الفنانة رشا، بدات في تصوير مسلسل "اطمني"الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي والمقرر عرضة خلال الفترة القادمة وهو ذات المسلسلات الطويل التي تصل الي60حلقة ويشارك في المسلسل كلا من أحمد حاتم، يسري اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، ، ومن إخراج أحمد يسرى.

آخر أعمال رشا

يذكر أن آخر أعمال رشا، مسلسل "رمضان كريم" تدور أحداثه في إطار درامي إجتماعي و تم عرضة في رمضان 2017وشارك في بطولتة مجموعة من الفنانيين من ضمنهم صبري فواز، ريهام عبدالغفور، سلوي عثمان، سيد رجب، إخراج سامح عبد العزيز.

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