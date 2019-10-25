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نيللي كريم تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:35 م
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نيللي كريم
نيللي كريم
هبة أحمد
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تهتم الفنانة نيللي كريم، بمشاركة محبيها، صور من يومياتها الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.


حيث نشرت نيللي كريم صورة جديدة لها من قضائها لأجازتها الصيفية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نيللى في الصورة جالسة وقت الغروب على يخت، وترتدى تي شيرت باللون الأسود، وبنطلون باللون الأسود، وارتدت نظارة شمس، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وحظيت الصورة على إعجابا كببرا من قبل متابعيها.

وفى سياق آخر، كشفت الفنانة نيللى كريم مؤخرا عن كواليس اختيارها للمشاركة كضيفة شرف في فيلم "كازابلانكا"، الذي عرض في موسم أفلام عيد الفطر الماضي.

وأوضحت نيللي خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي، على قناة cbc، أن القصة كلها بدأت عندما اتصل بها الفنان أمير كرارة خلال شهر رمضان، وطلب منها أن التوجه لموقع التصوير للإفطار معهم، وقام بسؤالها عن إمكانية موافقتها للمشاركة كضيفة شرف في الفيلم.

فقد صرحت بالموافقة، وقامت بالتوجه إلى مكان التصوير دون أن تدري ما ستقوم بتقديمه ، وعندما ذهبت للوكيشن التصوير علمت أنه مشاهد أكشن ولا بد من تصويرها فى هذا الوقت ، فعملت من المدرب الموجود الحركات المطلوب تأديتها، وقامت بفعلها خلال التصوير دون "بروفات"، ونجحت فيها من أول مرة.

وتابعت: "روحت إنقاذ موقف، كانوا فاكرين إني هاخد وقت كتير على ما اتعلم الحركات.. لكنها فاجئتهم وعملتها صح على طول والمدرب اتفاجئ.. حتى لبسي اللي روحت بيه كان مناسب للدور فصوّرت بيه".

يشار أن الفنانة نيللى كريم انضمت الفنانة مؤخرا لفيلم "​نوستالجيا​"، ومن المقرر أن تظهر في الفيلم كضيفة شرف الى جانب الفنان خالد الصاوي​، ومن المقرر أن تبدأ التصوير في الفيلم خلال الأيام القادمة، الفيلم من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة، ويغلب عليه الطابع الرومانسي.


يشار أن آخر اعمال الفنانة نيللى كريم مشاركتها فى فيلم "الفيل الأزرق 2"، وهو بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، هند صبري، تارا عماد، أحمد خالد صالح.،تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وحقق الفيلم نجاحاً كبيرا، منذ عرضه بالسينمات.
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