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"العلاج بممارسة الجنس".. كشف ملابسات سرقة معالج روحاني في الجيزة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:31 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات سرقة معالج روحاني بمنطقة العمرانية، وتبين أن تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بورود بلاغا للعميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم من معالج روحاني، يفيد بأنه تعرف سيدة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وطلبت منه أن يحضر بمنزلها لعلاج زوجها من "الضعف الجنسي".

وأضاف في بلاغه أنه لدي وصوله منزلها، فوجئ بـ 4 رجال يهددوه، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، وسرقوا مبلغ 6 آلاف جنيه، و3 هواتف محمولة كانوا بحوزته، فضلا عن سرقة حافظة نقوده تحوي على فيزا، وسيارته.

وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تبين أن الواقعة بنطاق قسم شرطة العمرانية، وتوصلت تحريات فريق البحث المكون من اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفي كمال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحي، إلى كذب رواية المبلغ، وتبين أنه ذهب إلى منزل السيدة التي تعرف عليها على الفيسبوك، لممارسة الجنس معها هي وصديقتها، ولدي وصوله شقتها، وخلعه ملابسه، فوجئ بـ 4 رجال صوروه في أوضاع مخلة، وسرقوا متعلقاته المشار إليها.

كما توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الجريمة تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات و4 رجال، وهم الفتاة التي تعرف عليها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وصديقتها التي كانت متواجدة صحبتها وقت السرقة، والـ4 رجال، وكان دور المتهمة السابعة "بائعة مناديل"، إنشاء فيسبوك الوهمي لاستقطاب ضحاياهم، وأنها صاحبة الشقة محل السرقة، وكانت تتحصل على نصيبها من المسروقات بعد كل واقعة.

وبإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لضبطهم تمكنت القوات من القبض عليهم، وإقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بما توصلت إليه التحريات، وارشدوا عن مكان المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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ممارسة الجنس معالج روحاني ضبط معالج روحاني العلاج بالجنس

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