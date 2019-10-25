المعمل الجنائي يعاين آثار حريق داخل محل في الموسكى

أمرت النيابة العامة، بندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق نشب داخل محل بالموسكي، وإعداد تقرير حول سبب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.



كانت البداية عندما تلقت غرف الحماية المدنية، بلاغا باندلاع حريق داخل محل بالموسكي، وعلى الفور انتقل رجال المرور ورجال الإنقاذ و4 سيارات إطفاء لإخماد النيران، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده للمحلات المجاورة، وتم إخماد الحريق الذي أسفر عن تفحم محتويات المحل، ولم يسفر عن إصابات أو وفيات.

