Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنجي علي ومنى زكي يقدمان وصلة رقص على أنغام "ملطشة القلوب" (فيديو)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:25 م
Advertisements
إنجي علي ومنى زكي
إنجي علي ومنى زكي
رشا عادل
Advertisements
نشرت الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها الشخصي، موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديد من كواليس برنامجها "أسرار النجوم" الذي يذاع علي نجوم FM.

ظهرت إنجي ومنى خلال الفيديو وهما يقدمان وصلة رقص على أنغام أغنية "ملطشة القلوب" من داخل استوديو نجوم FM.

تفاعل جمهور أنجي مع مقطع الفيديو

لاقي الفيديو تفعلًا كبيرًا لدي جمهور إنجي، فجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلا:"منورة يا إنجي انتي سندريلا الشاشة العربية" وأضاف آخر "عسل ياإنجي"كما علقت الفنانة روجينا "بالقلوب".

برنامج أسرار النجوم

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم"الذي تقدمة إنجي علي، علي نجومFMتدور أحداثة في إطار فني حيث تستضيف إنجي كل حلقة فنان مميزًا للحديث عن أخر أخباره الدرامية والسينمائية.

أغنية مطلشة القلوب

جدير بالذكر بأن أغنية "ملطشة القلوب"التي ترقص عليها إنجي علي ومني ذكي غناء المطرب مصطفي شوقي، كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، توزيع الموسيقى رامى سمير، وميكس وماستر هانى محروس.

أهم أعمال إنجي

بجانب تقديمها الاعلامي شاركت في العديد من الاعمال الدرامية والسينمائية من ضمنهم فيلم الالماني، سهر الليالي، صايع بحر، الداده دودي، عسكر في المعسكر، أحلام الفتي الطايش، علي سبايسي، 55إسعاف.

عن حياتها

ولدت إنجي،بمدينة القاهرة حيث كانت والدتها استاذة جامعية وتخرجت من الجامعة الأمريكية قسم علم النفس وبسبب حبها الشديد لاعلام قدمت العديد من البرامج في العديد من القنوات من ضمنهم قناة دريم، النيل للمنوعات والنيل الدرامية ومن أهم برامجها"اسهر معانا"و"الو منوعات".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن منى زكي مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن انجي علي القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

كانتي الجديد يرفض برشلونة ويرحب بريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 21 ساعة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. برشلونة يستعد لحسم أكبر صفقاته

منذ ساعتين و 7 دقيقة

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 10 ساعات

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل| كشف بترولي جديد بمصر.. الإنتاج المبدئي 5 آلاف برميل في اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 21 ساعة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يوم

صفقة من العيار الثقيل على أبواب برشلونة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

درة تتصدر مشاهدات "كيكي" على انستجرام.. و"الشعبي" يضع سما المصري في المؤخرة (فيديو)

إنجي علي وسلوى محمد علي تغنيان "كابوريا" في حفل بسفارة السويد (فيديو)

عادل إمام يُقبل إنجي علي في افتتاح "الجونة السينمائي"( فيديو)

الخميس.. وفاء عامر ضيفة إنجي علي في "أسرار النجوم"

الخميس.. هند صبري ضيفة "نجوم FM"

أحمد السعدني ضيف أنجى على فى أسرار النجوم على نجوم FM 100.6

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:30 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

05:57 م

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

04:45 م

كانتي الجديد يرفض برشلونة ويرحب بريال مدريد

07:09 م

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

03:39 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status