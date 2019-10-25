إنجي علي ومنى زكي يقدمان وصلة رقص على أنغام "ملطشة القلوب" (فيديو)

نشرت الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها الشخصي، موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديد من كواليس برنامجها "أسرار النجوم" الذي يذاع علي نجوم FM.





ظهرت إنجي ومنى خلال الفيديو وهما يقدمان وصلة رقص على أنغام أغنية "ملطشة القلوب" من داخل استوديو نجوم FM.





تفاعل جمهور أنجي مع مقطع الفيديو





لاقي الفيديو تفعلًا كبيرًا لدي جمهور إنجي، فجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلا:"منورة يا إنجي انتي سندريلا الشاشة العربية" وأضاف آخر "عسل ياإنجي"كما علقت الفنانة روجينا "بالقلوب".





برنامج أسرار النجوم





يذكر أن برنامج "أسرار النجوم"الذي تقدمة إنجي علي، علي نجومFMتدور أحداثة في إطار فني حيث تستضيف إنجي كل حلقة فنان مميزًا للحديث عن أخر أخباره الدرامية والسينمائية.





أغنية مطلشة القلوب





جدير بالذكر بأن أغنية "ملطشة القلوب"التي ترقص عليها إنجي علي ومني ذكي غناء المطرب مصطفي شوقي، كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، توزيع الموسيقى رامى سمير، وميكس وماستر هانى محروس.





أهم أعمال إنجي





بجانب تقديمها الاعلامي شاركت في العديد من الاعمال الدرامية والسينمائية من ضمنهم فيلم الالماني، سهر الليالي، صايع بحر، الداده دودي، عسكر في المعسكر، أحلام الفتي الطايش، علي سبايسي، 55إسعاف.





عن حياتها





ولدت إنجي،بمدينة القاهرة حيث كانت والدتها استاذة جامعية وتخرجت من الجامعة الأمريكية قسم علم النفس وبسبب حبها الشديد لاعلام قدمت العديد من البرامج في العديد من القنوات من ضمنهم قناة دريم، النيل للمنوعات والنيل الدرامية ومن أهم برامجها"اسهر معانا"و"الو منوعات".



