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أول تعليق لرئيس مدينة مطوبس بعد انتشار صوره عن تسليك بالوعة أمطار

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:26 م
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رئيس مدينة مطوبس
رئيس مدينة مطوبس
هدى عبدالرازق
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عقب المهندس استفتاح إبراهيم، رئيس مدينة مطوبس، على انتشار صورته وهو يقوم بتسليك صفايات الرصيف بنفسه لتصريف مياه الأمطار، مشيرًا إلى أنهم تلقوا تعليمات بالاستعداد لموجة من الأمطار، وحشد كل الطاقات، والعمل بروح الفريق.

وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه أراد أن يكون قدوة لغيره من العمال، معلقا: "بدل ما أجيب عامل وأعطله عن عمله، فمفيش مانع أسلكها بنفسي، وأشيل الرواسب".

وأضاف رئيس مدينة مطوبس: "أقسم بالله ما أعرف أن في حد بيصورني.. إحنا كلنا بنشتغل بروح الفريق، وما زلنا نشتغل في الشارع حتى الآن".
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