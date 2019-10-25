باحث: مصر تفتح الباب أمام روسيا في القارة الأفريقية

عقب نبيل رشوان المتخصص في الشأن الروسي، على القمة الإفريقية- الروسية في مدينة سوتشي، قائلًا: "ما أشبه الليلة بالبارحة، الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أدخل الاتحاد السوفيتي إلى إفريقيا بينما الرئيس السيسي أدخل روسيا وريثه الاتحاد السوفيتي إلى القارة السمراء من خلال قمة سوتشي في صورة تنمية مستدامة للقارة الأفريقية".



وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " dmc"، مساء الجمعة، أن التاريخ يعيد نفسه ولكن بشكل أفضل وهذا التعاون الإفريقي- الروسي سيعود بالخير على القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تستغل علاقتها الجيدة بروسيا وتحاول أن تفتح الباب أمام موسكو إلى القارة الأفريقية.



ونوه إلى أن حجم الاستثمارات الروسية في إفريقيا لا يتعدى الـ 20 مليار دولار ولذلك حرصت مصر على زيادة حجم الاستثمارات الروسية في القارة السمراء، لافتًا إلى أن موسكو تطمح إلى زيادة استثماراتها في أفريقيا كي تصل إلى 40 مليار دولار لاسيما أن روسيا ساهمت في تحرير العديد من دول القارة ".



وأكمل المتخصص في الشأن الروسي:" الرئيس السيسي يفكر كثيرا للنهوض بالدول الإفريقية والعمل بجد خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي".