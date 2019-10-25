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تعرف على مباريات الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي.. ليفربول ضد توتنهام في أبرز المواجهات

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:00 م
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ليفربول ضد توتنهام
ليفربول ضد توتنهام
أمين عبد الخالق
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تنطلق فى مساء اليوم ، مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تبدأ بمواجهة بين ليستر سيتى وساوثهامبتون على ملعب سانت مارى.

ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بـ 25 نقطة وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.
 
وتشهد الجولة العاشرة مواجهات قوية حيث يلتقي ليفربول مع توتنهام على ملعب "آنفيلد"، فيما يواجه مانشستر سيتى فريق أستون فيلا.


ونقدم لكم تقديم مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي:

مباريات الجمعة : 
-  ساثهامبتون وليستر سيتى على ملعب سان مارى فى التاسعة مساءً .

مباريات السبت:
- مانشستر سيتى يواجه أستون فيلا على ملعب الاتحاد في الواحدة والنصف ظهرًا.
- برايتون يواجه أيفرتون على ملعب فالمر في الرابعة عصرًا.
- واتفورد يستضيف بورنموث على ملعب فيكارج رود في الرابعة عصرًا.
- وست هام يستضيف شيفيلد يونايتد على ملعب لندن في الرابعة عصرًا.
- بيرنلى يستضيف تشيلسى على ملعب تورف مور في السادسة والنصف مساء.

مباريات الأحد:
- نيوكاسل  يواجه أستون فيلا على ملعب سانت جيمس بارك في الرابعة عصرًا.
- أرسنال يواجه كريستال بالاس على ملعب الامارات في السادسة ونصف مساءً.
- ليفربول يستضيف توتنهام  على ملعب الأنفيلد في السادسة ونصف مساءً.
- نوريتش سيتى  يستضيف مانشستر يونايتد على ملعب في السادسة والنصف مساء.


وكان ليفربول قد تعادل فى أخر مبارياته فى الدورى مع مانشستر يونايتد فى الأولد ترافورد وتعادل توتنهام مع واتفورد

ونستعرض معكم مقارنة طفيفة بين هارى كين مهاجم توتنهام ومحمد صلاح مهاجم ليفربول :

لعب محمد صلاح هذا الموسم مع فريقه ليفربول 8 مباريات سجل 4 أهداف و صنع 3 أهداف بينما لعب هارى كين 9 مباريات سجل 5 أهداف وصنع هدف

ويتصدر ليفربول الدورى برصيد 25 نقطة بعد مرور تسعة جولات، ويطمح يورغن كلوب في تعويض تعادله مع مانشيستر يونايتد ومواصلة الصدارة والأداء الممتع .

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الكلمات المفتاحية

هاري كين محمد صلاح مانشستر سيتي ليفربول ضد توتنهام ليفربول

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