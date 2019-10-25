محمد حماقي يشوق متابعيه لحلقة غدًا من برنامج المسابقات "ذا فويس "

شوق الفنان محمد حماقي، جمهوره لحلقة الغد من برنامج "ذا فويس"، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر محمد صورة من كواليس البرنامج، وعلق على الصورة قائلا :"المواجهات في فريقي بكره هتكون نااااااارية، جاهزين ؟؟ #فريق_حماقي".



يشار أن برنامج "ذا فويس 5"، شهد العديد من التغيرات في لجنة التحكيم، وضم البرنامج الديفا سميرة سعيد، والفنانة أحلام، والمطرب محمد حماقي، والسوبر ستار راغب علامة.



وشهد البرنامج استحداث خاصية جديدة عبارة عن "زر البلوك"، الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم.



ويعد برنامج "ذا فويس 5"، لاكتشاف المواهب من أهم برامج المسابقات الغنائية، ويشارك فيه مواهب من 17 دولة عربية، والبرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وتعقبها مرحلة "المواجهة" والانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.



"ذا فويس"، أحلى صوت، هو النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice" تعود فكرة ابتكاره إلى جون دي مول عام 2010، والموسم الأول من المسابقة انطلق في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وعلى قناة أل بي سي، بمشاركة "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تواجدوا لثلاث مواسم متتالية.



وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.



يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي ألبوم حمل عنوان "كل يوم من دا" وهو من انتاج شركة نجوم ريكوردز تم طرحه في العام الجاري.