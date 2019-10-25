Advertisements
Advertisements
Advertisements

فاروق الباز: "الدروس الخصوصية مصيبة وإهانة للمعلم"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:46 م
Advertisements
الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز
داليا الحسين
Advertisements
انتقد العالم المصري الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ظاهرة الدروس الخصوصية، واصفًا إياهًا "بالمصيبة وإهانة للمعلم".

وأضاف "الباز"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن المعلم فقد قيمته؛ لأنه يحصل على مال مقابل تقديمه طريقة لطالب لاجتياز الامتحان، معلقًا: "الدروس خلت المعلم ببيشتغل عند الطالب.. زي بياع الفول والطعمية".

وأكد رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، على ضرورة تحسين أحوال المعلم؛ حتى لا تستمر هذه "الخيبة"-على حد تعبيره- مضيفا:" لابد أن يحصل المعلم على أفضل الرواتب فضلًا أنه يجب أن يتلقى تعليم جيد".

وتابع: "اختيار الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة في كليات الطب والهندسة ويأتي بعد ذلك كليات التربية، يعني ن من يعلم الأجيال القادمة الأقل معرفة وقيمة"، معقبًا: "كده هنروح في ستين داهية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فاروق الباز المعلم الطالب الدروس الخصوصية الثانوية العامة

أخبار تهمك

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 21 ساعة

كانتي الجديد يرفض برشلونة ويرحب بريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة من العيار الثقيل على أبواب برشلونة

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

منذ حوالي 11 ساعة

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

منذ حوالي 10 ساعة

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. برشلونة يستعد لحسم أكبر صفقاته

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل| كشف بترولي جديد بمصر.. الإنتاج المبدئي 5 آلاف برميل في اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 21 ساعة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الباز" يكشف سر جديد عن الملك فاروق

فاروق الباز: "الهند أخدت فكرنا عن القنبلة الذرية وأنتجتها"

فاروق الباز: "السادات" كان أول شخص في مصر يمتلك رؤية

فاروق الباز: "غصب عني قابلت مرسي.. وحكمه كان خيبة كبيرة"

فاروق الباز لـ الشعب المصري: "ما تزعلش الحكومة"

فاروق الباز: "والدي أول واحد اتعلم في القرية" (فيديو)

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:30 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

05:57 م

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

04:45 م

كانتي الجديد يرفض برشلونة ويرحب بريال مدريد

07:09 م

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

03:39 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status