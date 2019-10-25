فاروق الباز: "الدروس الخصوصية مصيبة وإهانة للمعلم"





انتقد العالم المصري الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ظاهرة الدروس الخصوصية، واصفًا إياهًا "بالمصيبة وإهانة للمعلم".وأضاف "الباز"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن المعلم فقد قيمته؛ لأنه يحصل على مال مقابل تقديمه طريقة لطالب لاجتياز الامتحان، معلقًا: "الدروس خلت المعلم ببيشتغل عند الطالب.. زي بياع الفول والطعمية".وأكد رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، على ضرورة تحسين أحوال المعلم؛ حتى لا تستمر هذه "الخيبة"-على حد تعبيره- مضيفا:" لابد أن يحصل المعلم على أفضل الرواتب فضلًا أنه يجب أن يتلقى تعليم جيد".وتابع: "اختيار الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة في كليات الطب والهندسة ويأتي بعد ذلك كليات التربية، يعني ن من يعلم الأجيال القادمة الأقل معرفة وقيمة"، معقبًا: "كده هنروح في ستين داهية".