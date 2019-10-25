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ملخص وأهداف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:30 م
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تخطي عقبة جينيراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ملعب السلام، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا وحسم التأهل.
وسجل هدف الزمالك الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 19 من عمر اللقاء، بعرضية متقنية لينقض عليها مهاجم الزمالك ليضعها على يسار الحارس.
وبدء الزمالك مباراته أمام جينيراسيون فوت بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبدالله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
شاهد.. ملخص مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي:-
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