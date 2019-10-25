أمطار غزيرة تضرب محافظة دمياط

ضرب البرق سماء محافظة دمياط صباح اليوم الجمعة، حيث شهدت المدينة دوى البرق والرعد في السماء، ومن ثم انهمرت الأمطار بغزارة على شوارع المحافظة لتتسبب في غرق الشوارع والميادين الرئيسية بها.



كما تم تشكيل مجموعات عمل من إدارات التنمية والتشغيل والصيانة والكهرباء بالجهاز قامت بالمرور والمراجعة الفنية لجاهزية مولدات الكهرباء والطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات لمحطات الرفع بالمدينة، وتوفير سيارة وأجهزة حديثة لرفع كفاءة شفط المياه ورفعها من الشوارع.



لجأ أهالي مدينة عزبة البرج التابعة لمركز دمياط، إلى تغليف أعمدة الإنارة بالبلاستيك اللاصق، في ظل النوة الجوية التى تشهدها المحافظة، لمنع حدوث ماس كهربي او تعرض احد الأهالى او الأطفال لصاعقة كهربية او الحيوانات ونفوقها.



قال "السيد احمد سويلم' وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ان الدكتورة منال "عوض محافظ" دمياط، قررت تعطيل الدراسة غدا السبت نظرا لسوء الأحوال الجوية.



وأضاف "وكيل الوزارة" أن قرار التعطيل حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، على أن تستأنف الدراسة يوم الأحد.





أصدر "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية ولمدراء المدارس ومسئولي الأمن برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدارس لمواجهة سقوط الأمطار والسيول وموجة الطقس السيئ التي تمر بها مصر حاليا، بالإضافة إلي رفع درجة الاستعداد لتنفيذ خطط الإخلاء العاجل في حالة حدوث أية مخاطر تهدد سلامة الطلاب.



لجأ أهالي مدينة عزبة البرج التابعة لمركز دمياط، إلى تغليف أعمدة الإنارة بالبلاستيك اللاصق، في ظل النوة الجوية التى تشهدها المحافظة، لمنع حدوث ماس كهربي او تعرض احد الأهالى او الأطفال لصاعقة كهربية او الحيوانات ونفوقها.



شهدت مدينة عزبة البرج بدمياط، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بدوي برق ورعد، حيث غرقت شوارع المدينة وتعطلت حركة السير في عدد من شوارعها. وتحرك رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بدمياط، لكسح مياه الأمطار وشفطها من الشوارع لتيسير حركة المرور، ومتابعة التعامل مع الأمطار، كما طالب الاهالي بعدم التلامس مع أعمدة الإنارة.



وأنقذت العناية الإلهية، رجل من الموت صعقا بالكهرباء، على إثر النوة الجوية، حيث تم نقله إلى المستشفى وعلاجه وتعافي.



كما لقي حمار مصرعه بمدينة عزبة البرج بشارع مسجد أبي بكر بعد تلامسه بعامود إنارة حيث تلقى صدمة كهربية تسببت في مصرعه.

