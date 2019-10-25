البابا فرنسيس: حياتنا كفاح مستمر بين النعمة والخطيئة

قال البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، إن حياتنا هي كفاح مستمر بين النعمة والخطيئة وإذ نأمل حول القراءة الأولى التي تقدّمها لنا الليتورجية من رسالة القديس بولس إلى أهل روما، تشير الي ان الكفاح الداخلي والمستمر لرسول الأمم بين رغبته في فعل الخير وعدم قدرته على تحقيقه.



وأضاف "فرنسيس" في كلمته خلال ترؤسه، اليوم الجمعة، القداس الالهي في كابلة بيت القديسة مرتا بالفاتيكان، أن القديس بولس كان بفعله للشر الذي لا يريد فعله قد استحق الجحيم وبأنّه شخص فاشل، ولكنّه بالرغم من هذا قديس، لأن القديسون يشعرون أيضًا بهذه الحرب في داخلهم، مؤكدًا إنها قاعدة للجميع، حرب يعيشها الجميع يوميًّا.



وأوضح بابا الفاتيكان، أنه كفاح بين الخير والشر، ولكنّه ليس خيرًا مجرّدًا أو شرًّا مجرّدًا إنه بين الخير الذي يلهمنا الروح القدس أن نفعله والشر الذي يلهمنا الروح الشرير أن نفعله، بل إنه كفاح نعيشه جميعًا، مضيفًا إن قال أحد منا: "لكنني لا أشعر بهذا الأمر أن أعيش بهدوء وسكينة" سأقول له: "أنت لا تعيش بهدوء، بل أنت مخدّر ولا تفهم ما يحصل حولك".



وتابع البابا فرنسيس قائلًا: في هذا الكفاح اليومي قد نفوز اليوم ولكن غدًا وبعد غدٍ سيكون هناك كفاح آخر حتى النهاية.



وأكد أنَّ هناك لحظات كفاح استثنائيّة ولكن هناك أيضًا لحظات يوميّة عاديّة، مشيرًا إلى إنجيل القديس لوقا الذي يقول فيه يسوع للجموع وفي الوقت عينه لنا جميعًا: "تُحسِنونَ تَفَهُّمَ مَنظَرِ الأَرضِ وَالسَّماء، فَكَيفَ لا تُحسِنونَ تَفَهُّمَ الوَقتِ الحاضِر؟"، وقال غالبًا ما ننشغل نحن المسيحيون بأمور كثيرة وصالحة أيضًا ولكن ماذا يحصل في داخلنا؟ من يلهمك على ذلك؟ ما هي نزعتك الروحيّة لهذا؟ من يحملك على فعل ذلك؟ حياتنا الاعتيادية هي كحياة الطريق: نسير على درب الحياة، مضيفًا: عندما نسير نحن ننظر إلى الأمور التي تهمنا فقط أما الأمور الأخرى فنحن لا ننظر إليها.