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السيطرة على حريق محل بالموسكي دون إصابات في الأرواح

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:30 م
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حريق
حريق
محمد جابر
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق شب داخل محل بمنطقة الموسكى، اليوم الجمعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.

كانت غرف الحماية المدنية، تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل محل بالموسكي، وعلى الفور انتقل رجال المرور ورجال الإنقاذ و4 سيارات إطفاء لإخماد النيران، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده للمحلات المجاورة، وتم إخماد الحريق الذي أسفر عن تفحم محتويات المحل.
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الكلمات المفتاحية

سيطرة على حريق حريق بالموسكي

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