اعصار مصر‎ يضرب عدد من المحافظات والمناطق خلال الساعات المقبلة.. والأرصاد تُحذر!

اعصار مصر‎ من المتوقع أن يضرب عدد من المحافظات والمناطق، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من منخفض مداري قوي يطلق عليه شبه إعصار تتعرض له مصر خلال الساعات القادمة بداية من الإسكندرية.





وناشدت الأرصاد بضرورة توخي الحذر من اعصار مصر‎، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى خاصة غدًا السبت، والذي يشهد موجة أشد سوءًا مع ضرب الإعصار لعدد من المحافظات والمناطق.





وأشار شاهين إلى أن موجة الطقس السيء تبدأ من فجر اليوم الجمعة وذلك بسبب مرور مصر بمنخفض جوي ( اعصار مصر‎ )، يتسبب في سقوط أمطار تصل إلى حد السيول، في شمال الدلتا والمحافظات الساحلية وصولًا إلى شمال الصعيد.





وكشفت هيئة الأرصاد تعرض القاهرة والجيزة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية لتستمر موجو الطقس السيء على أنحاء مختلفة.





و منذ فترة، نشرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، صورة تظهر كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر ( اعصار مصر‎ )، وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، اليوم الجمعة وغدًا السبت.





وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن صورة "ناسا" تُشير إلى توقع إعصار مداري ( اعصار مصر‎ ) "غير عادي" في بعض مناطق مصر وإسرائيل، مما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى "فيضانات ساحلية".





وأشارت الصحيفة إلى رصد تكون "إعصار مداري نادر" ( اعصار مصر‎ )في منطقة شرق البحر المتوسط.





وفي وقت سابق، أصدرت الإدارة العامة للتحاليل، التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرات جوية خلال الـ48 ساعة القادمة.





وقال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، إنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت القادم، على أن تكون ذروتها اليوم الخميس وغدًا الجمعة، فمن المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، تصل لحد السول عی مناطق من شمال ووسط سينا،ء وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين.