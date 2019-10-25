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محافظة الغربية تعلن حالة الطوارئ بسبب استمرار سقوط الأمطار

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:24 م
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الامطار
الامطار
أيمن يحي _نجلاء البسيوني
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تعرضت مدن وقرى محافظة الغربية، اليوم الجمعة، لسقوط أمطار غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة وهبوب الرياح على كافة الأنحاء.

من جانبه، وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، رؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة الدفع بسيارات لكسح وشفط المياه وصرفها في بالوعات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار أولا بأول، حال تواجدها، والتواصل بشكل دوري مع غرف عمليات مديريات الأمن والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.

أصدر محافظ الغربية تعليماته لـ "ناصر حسن" مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بإيقاف الدراسة غدًا السبت الموافق 26-10-2019 بجميع مدارس المحافظة، على ان يتم اتخاذ كافة التدابير لمراجعة الحالة الانشائية لجميع المدارس ومدى تأثرها بالأمطار والتخلص من أي تجمعات للأمطار داخل او في محيط المدارس حرصًا على سلامة الطلبة.

من جانبها، رفعت الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ، وتم نشر الأكمنة على الطرق خاصة الطرق السريعة لتنظيم الحركة المرورية منعا لوجود حوادث، كما أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا حالة الطوارئ لمواجهة انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار والرياح، مؤكدة أن هناك فرق تضم مهندسين وفنيين لإصلاح الأعطال بشكل مباشر.
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الكلمات المفتاحية

مياه الشرب محافظة الغربية درجات الحرارة المدارس الصرف الصحي أمطار

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