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جيني إسبر تتصدر الأكثر بحثًا بعد أن وصفت طلال مارديني بـ"النسونجي"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:17 م
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جيني إسبر
جيني إسبر
محمد خالد الشرقاوي
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تصدرت الممثلة السورية ​جيني إسبر، خلال الساعات الماضية، "تريند" الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث "جوجل"، بالمملكة العربية السعودية، بعد أن حلت ضيفة على برنامج "أكلناها"، الذي يقدمه الممثل السوري ​باسم ياخور.

 

حلقة جيني إسبر تشعل السوشيال ميديا

 

أثارت تصريحات الفنانة جيني إسبر خلال الحلقة جدلًا كبيرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحدثت عن جانب من الشائعات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، حيث انتشرت مجموعة من الشائعات التي تدعي أن جيني إسبر تزوجت أكثر من مرة.

 

جيني إسبر تصف الفنان طلال مارديني بـ"النسونجي"

 

طلب مقدم البرنامج باسم ياخور خلال الحلقة من الفنانة جيني إسبر أن تبدي رأيها في عدد من الممثلين، هم ​طلال مارديني​، ومعتصم النهار، وقصي خولي، فردت قائلة: "طلال مارديني نسونجي كتير وأنا ما فيني، ومعتصم النهار متزوج، والأنسب هو قصي خولي لأنه أنضج"، وأشارت جيني إسبر أن مارديني طلب الزواج منها لكنها رفضت.

 

جيني إسبر تتحدث عن حياتها الشخصية

 

تحدثت جيني إسبر عن عدد من الجوانب التي تتعلق بحياتها الشخصية خلال البرنامج، أبرزها طلاقها من المنتج عماد ضحية، لم تفصح جيني إسبر عن سبب طلاقها، وقد تعرضت إلى ذلك الأمر قائلة: "هناك العديد من الأشياء التي هي أسوء من الخيانة، وهي أن تعيش مع شخص يعاملك بدون اهتمام في المنزل".

 

أبرز تصريحات الفنانة جيني إسبر

 

تعرضت الفنانة جيني إسبر لعدد من الأسئلة المحرجة، فقد سألها مقدم البرنامج باسم ياخور عن رأيها في عدد من الممثلات، هن ديمة بياعة، وديمة الجندي، وكندة حنا، ونسرين طافش؛ فرفضت جيني إسبر الإجابة، واكتفت بالأكل من الطبق الذي كان أمامها.

 

نبذة عن الفنانة جيني إسبر

 

هي ممثلة وعارضة أزياء سورية، تبلغ من العمر 39 عامًا، تحمل أمها الجنسية الأوكرانية، تخرجت في كلية التربية الرياضية، بجامعة "تشرين"، وهي متخصصة في مجال التغذية والتربية الرياضية.

 

دخول الفنانة جيني إسبر مجال الفن

 

بدأت جيني إسبر حياتها المهنية عارضة أزياء، ودخلت مجال الفن بداية من عام 2001، وذلك خلال فيلم "رقصة مع الشمس"، وكان فيلمًا قصيرًا من إخراج نضال دوه جي، وشاركت بعد ذلك في العديد من الإعلانات التليفزيونية.

 

أبرز أعمال جيني إسبر


قدمت جيني إسبر عددًا من الأفلام السينمائية الناجحة، أبرزها فيلم في "زائرة المساء" أنتج عام 2003، و"حادثة على الطريق" عام 2007، وفي عام 2009 قدمت ثلاثة أفلام، هم "ظلال النساء المنسيات"، و"بعد منصف الليل"، و"الخوافي والقوادم في نصرة الإسلام"، وقدمت خلاله دور "أسماء بنت عميس".

 

أبرز أعمال الفنانة جيني إسبر الدرامية

 

قدمت جيني إسبر خلال عام 2002 أكثر من عشرة مسلسلات، أبرزها "البيوت أسرار"، و"الوصية"، و"حكايا المرايا"، و"زمان الوصل"، و"حنين"، و"مدام دبليو"، و"السفينة"، و"قطار المسافات القصيرة"، ومسلسل "امرؤ القيس" الذي يجسد حياة الشاعر العربي امرئ القيس.

 

قدمت جيني إسبر خلال الفترة الماضية عددًا من الأعمال الدرامية الناجحة، والتي لاقت قبولًا كبيرًا لدى جمهورها على مستوى الوطن العربي، أبرزها المسلسل التاريخي "اخاتون"، قدمت خلاله دور "درية"، و"سليمو وحريمو"، وشاركت في الجزء الرابع من "صرخة روح"، و"هواجس عابرة، و"الرابوص"، و"جنون الشهرة، وشاركت في الجزء الثلث من مسلسل "أهل الغرام"، وكانت أخر أعمالها مسلسل "بقعة ضوء".

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فن جيني إسبر الفجر الفني إسبر أخبار الفن

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