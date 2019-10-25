Advertisements
Advertisements
Advertisements

سقوط 4 قتلى في احتجاجات جنوبي العراق

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements

أفادت مصادر أمنية عراقية، الجمعة، سقوط 4 قتلى من المتظاهرين بالرصاص الحي، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

 

ويذكر أن أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية ارتفاع عدد المصابين إلى 974 أغلبهم حالات اختناق بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع، ومنهم بعض أفراد القوات الأمنية.

 

كما أكدت المفوضية، في بيانها، حرق مقر العصائب وتيار الحكمة القديم وحزب الدعوة وحركة البشاًئر وحزب الفضيلة ومنظمة بدر في محافظة المثنى وحرق مقر حزب الدعوة في محافظة واسط وحرق مبنى محافظة ذي قار من قبل المتظاهرين واقتحام منزل محافظ واسط.

وفي تطور عاجل، قالت مصادر الشرطة: "محتجون يشعلون النار في مكاتب حزب سياسي وجماعة شيعية مسلحة في محافظة المثنى بجنوب العراق"، كما أضرم المتظاهرون النار بمبنى محافظة ذي قار، كما قام 3 آلاف متظاهر باقتحام مقر حكومي في الناصرية وأشعلوا النار فيه.

 

وأشعل المحتجون النيران في مقر حزب تيار الحكمة وجماعة عصائب أهل الحق بوسط مدينة السماوة، وحاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

 

وفي جنوب العراق أيضاً، ذكرت مصادر الشرطة أن 3000 متظاهر على الأقل اقتحموا مبنى حكومياً وأشعلوا النار فيه بمدينة الناصرية.

 

ووسط تضارب حول عدد قتلى الاحتجاجات، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى في احتجاجات بغداد.

 

وذكر عضو المفوضية، علي البياتي، لوكالة "فرانس برس" أنه "بحسب المعلومات الأولية، فإن المتظاهرين الاثنين أصيبا في البداية بقنابل مسيلة للدموع في الوجه"، خصوصاً مع استخدام القوات الأمنية لوابل من تلك القنابل في تفريق آلاف المحتجين عند مداخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد.

 

وعشية التظاهرات المرتقبة اليوم في العراق، فرقت قوات الأمن متظاهرين في محيط المنطقة الخضراء.

 

الاحتجاجات التي عادت إلى الشارع العراقي تزامنت مع حزمة إجراءات وقرارات اتخذها رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، غير أن مواطنين خرجوا ضد الفساد والسلطة في البلاد، وهتفوا ضد التدخلات الخارجية، لاسيما الإيرانية.

 

وفرقت القوات الأمنية العراقية  المتظاهرين أمام المنطقة الخضراء باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.

هذا وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، ليل الخميس، تظاهرات جديدة مناهضة للحكومة وأغلقت المنطقة الخضراء وجميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد. وفق ما أفاد به مراسل "العربية" و"الحدث"، مشيراً إلى انتشار أمني كثيف بالعاصمة العراقية.

 

جاء ذلك بعد أن تجمع مئات المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية، وهم يهتفون "كلهم سارقون"، في إشارة إلى الطبقة السياسية، في حين دعا متظاهرون في مدينة الناصرية (300 كلم جنوب بغداد) إلى "اعتصامات حتى سقوط النظام".

 

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، الخميس، في تغريدة لها على "تويتر"، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، عقد اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني، ناقش فيه آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك قبيل تظاهرات حاشدة متوقعة الجمعة، انضم إليها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الذي تبنّى حماية المتظاهرين حال تعرضهم لأي اعتداء يوم غد، بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد بداية الشهر الحالي أودت بحياة 149 مدنياً معظمهم أصيب بطلقات نارية في الرأس والصدر.

 

وأضافت الحكومة أن عبدالمهدي أكد في حديثه أثناء الاجتماع، أن أولوية قوات الأمن العراقية هي حماية التظاهرات السلمية.

 

كذلك دعا عبدالمهدي للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سيما سقوط جنوب اليوم العراق اربعة احتجاجات

أخبار تهمك

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ يوم

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يوم

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| كشف بترولي جديد بمصر.. الإنتاج المبدئي 5 آلاف برميل في اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 18 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ ساعة و 24 دقيقة

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يومين

موضوعات متعلقة

مصرع وإصاية أكثر من 300 شخص حصيلة ضحايا قمع التظاهرات بالعراق

"رويترز": مقتل 11 شخصا في احتجاجات جنوب العراق

مقتل أكثر من 80 شخصا في خمسة أيام من الاحتجاجات العراقية

إيران: الجيش ينشر أنظمة مراقبة على الحدود العراقية

القضاء العراقي يأمر بالقبض على عنصري شرطة بتهمة قتل متظاهرين

مصرع وإصابة 48 متظاهرا في ميسان جنوبي العراق

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:06 م

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

01:03 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

09:37 ص

عاجل| كشف بترولي جديد بمصر.. الإنتاج المبدئي 5 آلاف برميل في اليوم

12:04 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status