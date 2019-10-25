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البورصة الأمريكية تستهل تعاملات اليوم الجمعة على تراجع

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:59 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار الكشف عن نتائج الأعمال الفصلية والتى كشفت عن أداء مخيب للأمال.

وتراجعت أرباح شركة أمازون بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين ارتفعت المبيعات بنحو 24 بالمائة.

وتجاوزت أرباح وإيرادات شركة "إنتل" توقعات المحللين خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وكشف تقرير صحفي أن الاتحاد الأوروبي قرر إرجاء قراره بشأن تمديد موعد البريكست حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ورغم التراجع في بداية جلسة اليوم، تتجه الأسهم الأمريكية بتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم نتائج الأعمال الفصلية.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.09 بالمائة إلى 26789.8 نقطة.

هبط "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة إلى 3003.7 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 8162.8 نقطة.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.724.
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الكلمات المفتاحية

نتائج الشركات نتائج الاعمال الفصلية تمديد البريكست البورصة الامريكية

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