بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس القداس الإلهي في روما

ترأس صاحب الغبطة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الجمعة، القداس الالهى بمعهد الدراسات الشرقية اللاهوتية بروما، وذلك بمناسبة افتتاح العام الدراسى الجديد.





شارك فى الاحتفال صاحب النيافة الانبا عمانوئيل وصاحب النيافة الانبا انطونيوس عزيز.





يذكر غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قد استقبل في منصف اكتوبر الجارى، وفدا لمؤسسة فيلوس بروجكت (philos project) الأمريكي بمقر البطريركية وخلال فترة زيارتهم لمصر بمرافقة الأب وفيق اليسوعي.





وتضمن اللقاء الترحيب بالوفد ونبذة عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر بشكل عام والكاثوليكية بشكل خاص، وإهدائهم لكتاب "دليل الكنيسة الكاثوليكية بمصر"، بجانب شرح دورها المتمثل في جزئين متكافئين والعمل الروحي والمجتمعي أو الاجتماعي، تلا ذلك مناقشة ووقت للأسئلة المفتوحة.



