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مهاجم الهلال يتوج بجائزة أفضل هدف بنصف نهائي آسيا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:51 م
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جوميز
جوميز
محمد الصو
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توج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بجائزة أفضل هدف ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بفارق شاسع عن أقرب منافسيه.

ونجح الفرنسي بافيتمبي جوميز على جائزة أفضل هدف في جولة الإياب ضد السد القطري، بنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

"الاتحاد الآسيوي يفتح باب التصويت لاختيار أفضل هدف"


وكان الاتحاد الآسيوي قد فتح باب التصويت أمام المتابعين لاختيار أفضل هدف، تم تسجيله في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتنافس عليها جوميز مهاجم الهلال وبوعلام خوخي ونام تاي ثنائي السد القطري.

"الاتحاد الآسيوي يتوج جوميز بأفضل هدف"


وأعلن الاتحاد الآسيوي عن الفائز بجائزة أفضل هدف عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : "بافيتيمبي جوميز يفوز بجائزة هدف الأسبوع".

وحصد جوميز على نسبة تصويت بلغت 96% متفوقا على بوعلام خوخي لاعب السد الذي حصل على 2% من نسبة التصويت بفارق 1% عن نام تاي هي لاعب السد.

"الهلال يصعد نهائي آسيا للمرة الثالثة ويضرب موعد مع أوروا"

وتأهل الزعيم الهلالي على حساب السد القطري، لنهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز عليه ذهابا برباعية مقابل هدف وحيد على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يتلقى هزيمة برباعية لهدفين على ملعب الملك سعود بالرياض، ليصعد بفارق هدف للمباراة النهائية.

ويضرب الهلال السعودي، موعدا في نهائي البطولة مع أوروا الياباني، بعدما أطاح بنظيره جونجزوا الصيني، بنصف نهائي البطولة.

"الهلال يخوض ديربي قوي بالدوري"

ويعود الهلال السعودي للمباريات المحلية، عن طريق مواجهة قوية ضد النصر السعودي، في ديربي المملكة يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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