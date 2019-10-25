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مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:39 م
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الزمالك
الزمالك
أميرة فطيم
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كشفت التقارير أن إدارة النادي الأهلي السعودي تخطط لخطف نجم الزمالك ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الاهلي، طلب من الإدارة فتح خط المفاوضات مع نادي الزمالك لضم لاعب وسط الفريق طارق حامد، خلال الميركاتو الشتوي؛ نظرا قدراته الدفاعية والبدنية الكبيرة.


وأبدى طارق حامد ترحيبه بفكرة الانتقال للدوري السعودي، والاحتراف رفقة النادي الأهلي.

يذكر أن حامد كان اللاعب المفضل للمدرب السويسري أثناء فترة توليه تدريب نادي الزمالك في الموسم الماضي.

وقاد جروس فريق الزمالك الموسم الماضي للتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، والسوبر السعودي المصري.

كما يمتلك المدرب السويسري سمعة طيبة في الدوري السعودي، حيث سبق له قيادة الأهلي للتتويج بلقب دوري المحترفين، وكأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2015-2016.

كما نجح في كسر كافة الارقام القياسية وتحقيق انطلاقة متميزة رفقة الأهلي؛ حيث قاد الراقي للفوز في 51 مباراة متتالية في الدوري من أصل 52 مواجهة.

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الكلمات المفتاحية

طارق حامد الزمالك الاهلي السعودي الأهلي

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