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تعرف على المنتخب الأقرب لمواجهة مصر ودياً في نوفمبر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:35 م
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منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
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يجري محمد بركات مدير المنتخب الوطنى خلال الأيام الحالية مفاوضات مع منتخب ليبيريا لمواجهته ودياً يوم 7 أو 8 نوفمبر المقبل لتجربة اللاعبين المحليين قبل بداية تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وسينطلق معسكر منتخب مصر الأول خلال الأيام الأولي لشهر نوفمبر ويتم الإتفاق علي مواجهة أحد منتخبات جيبوتى أو ليبيريا ودياً يوم 8 نوفمبر قبل اولي المباريات الرسمية للمنتخب تحت قيادة البدري.

وعلم " الفجر الرياضي" أن منتخب ليبيريا هو الأقرب لمواجهة مصر ودياً يوم 7 أو 8 علي حسب موافقات إقامة اللقاء ببرج العرب بالأسكندرية.

ومازال هناك إحتمال لعدم إقامة ودية للمنتخب الأول بسبب إرتباط لاعبو النادي الأهلي بمعسكر خارجي في الإمارات، ولعب مباراة ودية ويشترط تواجد اللاعبين الدوليين بها يوم 3 نوفمبر المقبل، وأيضاً إعطاء المدير الفنى لنادي الزمالك ميتشو سريدوفيتش للاعبيه أجازة لمدة 6 أيام، وإرتباط لاعبو بيراميدز بمباراة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام يانج أفريكانز التنزانى.

ويحاول محمد بركات مدير المنتخب الوطنى خلال الساعات القادمة في التواصل مع الأندية الثلاث من أجل التوصل لوجود آليه لضم اللاعبين، حيث يعد معظم قوام المنتخب من الأندية الثلاث الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وسيشهد الشهر القادم مواجهتين رسميتين لمنتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
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الكلمات المفتاحية

ودية منتخب مصر منتخب مصر مصر وبتسوانا ليبريا

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