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65 رجل أعمال مغترب يكشفون أسرار الاستثمار بالنسخة الـ5 لـ"مصر تستطيع"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:31 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العدد الورقي - مصطفى يسري
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على مدار يومين شهدت قاعة المنارة فاعليات النسخة الخامسة لمؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وما يقرب من ٦٥ رجل أعمال وخبيرًا وشخصية عامة، تناولوا فى 11 جلسة جميع جوانب الاستثمار وتنميته وجذبه.

وفى المؤتمر أيضاً اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تم تنظيم المؤتمر تحت رعايته، الثلاثاء الماضى، مع ٣٠ مستثمرًا من المصريين فى الخارج، وخلال 90 دقيقة عرض الحضور العقبات التى تواجه رجال الأعمال.

الرئيس رد على حديث المستثمرين بقوله إن الدولة تدعم المستثمرين وتزيل جميع العقبات التى تواجههم، وأن الوطن يحتاج لجميع سواعد أبنائها فى الخارج والداخل للمساهمة فى تغييره للأفضل، كما أن الدولة تعتزم الاستمرار فى التحرك بشكل متوازن ومدروس لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادى الشامل لبناء الوطن.

وخلال اللقاء شدد الرئيس أيضاً على اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة بجميع مجالاتها، وأن جميع الخطط المستقبلية معدة وفقاً لرؤية مصر 2030، وتركز على الاستفادة من تجارب المصريين الذين حققوا نجاحات فى الخارج، ودعوتهم للاستثمار فى الوطن الأم.

وعرض الرئيس تطورات المشهد الاقتصادى والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية فى مختلف القطاعات، والتسهيلات التى تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، بجانب تطوير البنية الأساسية والمناطق الصناعية، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة تشريعية مشجعة. وعلى هامش المؤتمر عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، مائدة مستديرة مع عدد من المستثمرين ورواد الأعمال المشاركين، وذلك لفتح حوار موسع ومشترك بين المستثمرين المصريين بالداخل والعقول الاستثمارية المصرية بالخارج، وللإجابة حول سؤال: «لماذا نستثمر فى مصر الآن؟».

وعرض المستثمرون مقترحات يمكنها إحداث نهضة بالسوق منبهين لأهمية رفع سقف الطموحات والتوقعات للمنافسة عالمياً، بما يليق بحجم الاستثمارات فى مصر، بجانب أهمية دراسات الجدوى، وتوفير مناخ جيد للمستثمرين وتوطين التكنولوجيا فى كل القطاعات، فى ظل تحولات عالمية، على مصر اللحاق بها.

وأشار أحمد رستم، كبير خبراء القطاع المالى بالبنك الدولى، إلى أهمية تعميق القطاع الخاص لينافس خارجياً، فيما لفت أحمد حسين لطفى، مالك شركة كابوكى، رائد سياحة اليخوت، إلى قدرة مدينة العلمين الجديدة على أن تكون مركزاً لسياحة اليخوت من جميع أنحاء العالم، خصوصاً بعد إنشاء مركزىّ تدريب، بالتعاون مع منظمة البخوت الملكية فى بريطانيا.

وأوضح أشرف دوس، المدير التنفيذى لشركة فيرن بروجلوبال، منفذ مشروع المنطقة اللوجيستية فى سبرباى بمحافظة الغربية، إنها وفرت نحو 10 آلاف فرصة عمل، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين العرب والأجانب، فيما نبه أسامة بشاى، رئيس مجلس إدارة «أوراسكوم» إلى أن المصريين أنفسهم أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبى.
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