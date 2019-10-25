تعرف على إجراءات الحكومة تزامنًا مع موجة الأمطار





خلال تلك الأيام، اتخذت الحكومة عدة إجراءات استعداداً لهطول الأمطار، وعملت على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة إداراتها من أجل تفادي المخاطر المحتملة تزامناً مع موجة الأمطار والرياح الشديدة التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.





رفع درجة الاستعداد فى السكة الحديد والمترو والموانئ البحرية

قامت وزارة النقل بإتخاذ عدد من الإجراءات استعداداً لهطول الأمطار، حيث أكدت أنها أصدرت توجيهات بانتشار فرق الصيانة الفنية والطوارئ ورفع درجة الاستعداد فى السكة الحديد والمترو والنقل النهري والموانئ البحرية والطرق التابعة للوزارة لمواجهة أى طارئ في ظل الاحوال الجوية غير المستقرة.





وقالت الوزارة فى بيان اليوم لها، إنها تتابع من خلال تقارير مركز الأزمات بالوزارة والتواصل مع رؤساء الجهات التابعة، انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات التابعة لوزارة النقل، حيث تتابع انتظام حركة تشغيل القطارات وانتظام مواعيد قيامها، وعلى تواجد مسؤولي السكة الحديد بالمحطات المختلفة، وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات فى خطوط مترو الأنفاق.





وأكدت الوزارة أن الحركة شهدت انتظاماً فى الخطوط الثلاثة ومتابعة دقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي، ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفق على خطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصاً على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات،





كما تابعت الوزارة استمرار قيام مسئولي هيئة النقل النهري بالتأكد من اتباع المراكب للتعليمات السير في النيل في ظل حالة الجو الغير مستقر، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية، التي تنقل ركابا والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها .





ووجهت الوزارة رئيس وقيادات الطرق والكباري بانتشار فرق الطوارئ والصيانة في مختلف المناطق التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية للتعامل الفوري مع اي طارئ تسببه السيول والامطار، مشددة على رفع درجة الاستعداد بالموانئ البحرية ومتابعة حركة السفن فى موانئ دمياط والبحر الأحمر، والجاهزية المستمرة لفرق الطوارئ خاصة مع غلق بوغاز الاسكندرية والدخيلة فى ظل الاحوال الجوية غير المستقرة .





تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غدا السبت لسوء الأحوال الجوية

أما في محافظة الإسكندرية، أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدا السبت فقط، نظرا لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من حالة عدم استقرار للأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة.





من ناحيته، أصدر يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديرى عموم الإدارات ولجنة الأزمات والكوارث والسيول بالمديرية بتعميم القرار تنفيذا لتعليمات المحافظ، حرصا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، وأكد على ضرورة توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حماية أبنائنا الطلاب ومنشآتنا التعليمية والتواصل مع كافة مرافق المحافظة كل فى نطاق إدارته.





وزارة التنمية المحلية

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن غرفة عمليات المركزية فى الوزارة ترفع درجة الاستعداد اليوم الجمعة، وتنسق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف العمليات المركزية فى المحافظات، لمتابعة أى حالات طوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية.





ودعا المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المواطنين للتواصل مع غرفة عمليات الوزارة فى حالة حدوث أى طوارئ على أرقام تليفونات 27957837 ، و33356708، وفاكس 33378597".، بالإضافة إلى غرف العمليات فى كل محافظة.





طوارئ المرور

وتعمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور بكامل طاقتها اليوم، تحسبا لسقوط أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة





وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.





كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال



