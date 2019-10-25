بداية من اليوم.. الحمامات تحتضن المؤتمر السنوي لاتحاد الدول الفرنكفونية للترياتلون

تحتضن تونس فعاليات المؤتمر السنوي لإتحاد الدول الفرنكفونية للترياتلون FRATRI، في نسخته الخامسة بمدينة الحمامات يومي 25 و 26 أكتوبر الجاري بمشاركة ما يقرب عن 30 دولة.





وبهذه المناسبة استقبلت وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بن الشيخ مساء امس الخميس، رئيس اتحاد الدول الفرنكفونية للترياتلون Mr.Philippe Lescure، وعضو الجامعة الفرنسية للترياتلون وممثل الاتحاد الدولي Mr.Bernard Saint-Jean، ورئيس الإتحاد المصري والعربي والإفريقي للترياتلون أحمد ناصر ورئيس الجامعة التونسية للترياتلون لطفي العبيّد.





وقد تم خلال اللقاء بالخصوص عرض برنامج فعاليات المؤتمر الذي يتضمن كذلك دورة تكوينية للمدرّبين.





وحسب ما جاء على الصفحة الرسمية للوزارة على فايسبوك، فإن « المؤتمر يهدف الى مزيد دعم رياضة الترياتلون وتطويرها وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الفرنكفونية والتحسيس بأهمية دور الرياضة في تحقيق التقارب بين الشعوب ومزيد إرساء قيم التسامح والتحابب بينها … ».





كما اوضح نفس المصدر ان وزيرة شؤون الشباب والرياضة تلقت بالمناسبة دعوة لحضور المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في افريقيا، الذي سينعقد بجمهورية مصر العربية من 06 الى 08 ديسمبر 2019 بمشاركة عددكبير من اللجان الأولمبية والإتحادات الافريقية وسيتم خلاله اسناد جائزة الرياضة الافريقية.