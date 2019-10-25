وزير التجارة يبحث تعزيز التعاون المشترك مع رئيس اتحاد الصناعيين الروسى

التقي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ألكسندر شوخين رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورواد الأعمال "RSPP"، لمناقشة المشروعات الاستثمارية الروسية في المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد الروسى للصناعيين ورواد الأعمال واتحاد الصناعات المصرية في مجال تطوير المواصفات التقنية وتحديث مشروع ترسانة قناة السويس، بما في ذلك بناء وصيانة السفن.





جاء ذلك في ختام مشاركة الوزير بقمة روسيا افريقيا والتي عقدت بمدينة سوتشى الروسية، حضر اللقاء المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو، الى جانب نائب رئيس اتحاد الصناعيين الروسى ومديرة العلاقات الدولية بالاتحاد .









وأوضح نصار أن اللقاء تناول إمكانية تنظيم بعثة اعمال من اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع نظيره الروسي لزيارة روسيا خلال الفترة القادمة لبحث سبل التعاون المشترك بين مجتمع الاعمال الصناعي في البلدين، مؤكداً وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعزز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في ظل الدعم الكبير الذى توليه الحكومتين المصرية والروسية لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية والتي تسهم في زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.





وأكد ألكسندر شوخين رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورواد الأعمال "RSPP" حرص الاتحاد على تنمية أواصر التعاون مع مجتمع الاعمال المصرى خاصة وان السوق المصرى يمثل أحد اهم الأسواق المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيراً الى ان العديد من الشركات الروسية قد أبدت رغبتها للاستثمار في السوق المصرى.





وقال أن إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيفتح الباب امام إقامة العديد من المشروعات المصرية الروسية المشتركة والتصدير الى الأسواق الإقليمية وبصفة خاصة السوق الافريقى.



