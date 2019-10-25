جماهير ريال مدريد تدعم زيدان

يدعم مشجعو ريال مدريد زين الدين زيدان ، ويعتقدون أنه سينتهي من الموسم في ملعب سانتياغو بيرنابيو الساخن رغم البداية الصعبة للموسم.





وأبرزت صحيفة "الماركا"الإسبانية ان خلال استطلاع أجرته "سيجما دوس" ، قال 19.4 % فقط من أنصار ريال مدريد الذين تم استجوابهم إنهم سوف يقيلون زيدان بناءً على أداء الفريق هذا الموسم. ومن ناحية أخرى ، قال 31.4 % ممن شملهم الاستطلاع أنهم يدعمون الفرنسي ، مع 30 % من أولئك الذين طلبوا إعطائه درجة جيدة لهذا الموسم.





وتابعت: ومع ذلك ، فإن 6.7 في المائة فقط منحه درجة ممتازة ، بينما منحه 5.8 في المائة درجة جيدة ، فيما يتعلق بفرص العمل لدى زيدان ، يعتقد 51.2 في المائة أنه سيظل مسؤولاً في مايو المقبل ، بينما يعتقد 31.2 في المائة أنه لن يكون و 17.5 في المائة غير متأكدين.





وأضافت الصحيفة: "نهائيات" في ثلاثة أشهر بعد هزيمة 3-0 على مضيفه باريس سان جيرمان في المباراة الافتتاحية لمراحل مجموعة دوري أبطال أوروبا ، كان زيدان بالفعل ضدها.





وأكدت: أخذ الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات فريق ريال مدريد الضعيف إلى ملعب رامون سانشيز-بيزجوان بعد بضعة أيام فقط ، ومع تصاعد الضغط ، حقق لوس بلانكوس انتصارا هائلا 1-0 ضد إشبيلية.





وأشارت إلى تعادل ريال مدريد مع نادي بروج في ملعب سانتياغو بيرنابيو وخسارته أمام ريال مايوركا 1-0 ، وبدأت في الحديث عن الأزمة مرة أخرى ، وهذا يعني أنه لن يؤدي أي شيء سوى الفوز إلى غلطة سراي.



