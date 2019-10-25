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اسعار النفط تتراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة.. و"برنت" أعلى من 60 دولار

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:29 ص
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اسعار النفط
اسعار النفط
وكالات
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن ارتفعت فى أخر ثلاث جلسات، بضغط من توقعات متشائمة للنمو الاقتصادي المخاوف بشأن آفاق الطلب على الوقود.

وانخفض خام برنت 18 سنتا بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، أي ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 61.49 دولار للبرميل. 

وبعد أن ارتفع خام القياس العالمي نحو واحد بالمئة أمس الخميس، فإنه يتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة تزيد عن ثلاثة بالمئة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 56.02 دولار للبرميل. وارتفع الخام القياسي 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب تحقيق مكاسب بأكثر من أربعة بالمئة في الأسبوع.


وتلقى الارتفاع الأسبوعي القوي الدعم من انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية وتفاؤل إزاء بذل أوبك وحلفائها المزيد من المساعي لدعم الأسعار.

لكن المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي تظل المحرك الأساسي للأسعار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا: ”تباطؤ النشاط العالمي سيشهد انخفاض الطلب، لذا فالحقيقة أن ارتفاعات النفط ستكون محدودة لن يستغرق الأمر الكثير لسحب البساط من تحت قدم النفط“.


وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن يظل من المرجح أكثر حدوث تراجع أكبر في نمو الاقتصاد العالمي مقارنة مع حدوث تعاف متزامن، حتى في الوقت الذي تنفذ فيه عدة بنوك مركزية جولات من التيسير النقدي.

كما خلص استطلاع آخر لرويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن الهدنة الأخيرة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ليست نقطة تحول اقتصادية ولم تلعب دورا في خفض خطر انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود في العامين المقبلين.
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