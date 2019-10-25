اسعار الحديد اليوم الجمعة 25-10-2019.. وسعر حديد عز يسجل 10700 جنيهًا





أسعار الحديد اليوم





هبطت اسعار الحديد بشكل حاد خلال تعاملات شهر أكتوبر، لتستقر اسعار الحديد اليوم الجمعة ونستعرض سعر الحديد اليوم في مختلف المصانع العاملة في مصر ، ويشهد سعر الحديد حالة من الاستقرار بعد تراجعه بشكل كبير على خلفية تراجع سعر خام البليت العالمي، بالإضفة إلى تخفيض اسعار الغاز للمصانع، وساهم فى عودة الاستقرار النسبي قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية على استيراد الحديد.





اسعار الحديد اليوم في مصر وسعر حديد عز

بلغ سعر حديد عز اليوم اقل سعر 10700 جنيه واعلى سعر للحديد عند 10900 جنيه، وحديد المراكبى بـ10400 جنيه مقابل 10600، والعشرى يباع بـ10200 جنيه مقارنة بـ10500 جنيه، وسعر شركة السويس بـ10850 جنيهاً، مقارنة بـ11200 جنيه، وسعر بشاى 10300 جنيه، مقارنة بـ10800 جنيهاً للطن الواحد.





اسعار الحديد فى المصانع

خسر سعر حديد عز اليوم نحو 390 جنيهاً خلال شهر أكتوبر، وسجل اعلى سعر للحديد عند 109000 جنيه، وحديد المراكبى بـ10400 جنيه مقابل 10600، والعشرى انخفض ليباع بـ10200 جنيه مقارنة بـ10500 جنيه، وسعر شركة السويس بـ10850 جنيهاً، مقارنة بـ11200 جنيه، وسعر بشاى 10300 جنيه، مقارنة بـ11150 جنيهاً للطن الواحد.





اسباب تراجع اسعار الحديد اليوم

شهدت اسعار الحديد تراجعات كبيرة خلال الفترة الماضية على خلفية تخفيض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من 8 دولارات عامل كبير في تراجع الاسعار خلال الفترة الحالية، فضلا عن رفع رسوم استيراد خام البيليت من الخارج مما سبب الكثير من الخسائر للشركات والمصانع.





أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة يتوقع أن تستمر حالة التراجع في اسعار الحيدد في المصانع المصرية خلال الفترة المقبلة مشيرة إلى ان السعر العادل لطن الحديد في ظل هو 10000 جنيه للطن الواحد، فضلًا عن احتمالية انخفاض جديد في اسعار البيليت العالمية مما يؤثر بالتبعية على اسعار الحديد في مصر .







اسعار الحديد الان في مصر



