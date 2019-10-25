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اسعار الحديد اليوم الجمعة 25-10-2019.. وسعر حديد عز يسجل 10700 جنيهًا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:06 ص
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اسعار الحديد اليوم
اسعار الحديد اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار الحديد اليوم 

هبطت اسعار الحديد بشكل حاد خلال تعاملات شهر أكتوبر، لتستقر اسعار الحديد اليوم الجمعة  ونستعرض سعر الحديد اليوم في مختلف المصانع العاملة في مصر ، ويشهد سعر الحديد حالة من الاستقرار بعد تراجعه بشكل كبير على خلفية تراجع سعر خام البليت العالمي، بالإضفة إلى تخفيض اسعار الغاز للمصانع، وساهم فى عودة الاستقرار النسبي قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية على استيراد الحديد.

اسعار الحديد اليوم في مصر وسعر حديد عز
 
بلغ سعر حديد عز اليوم اقل سعر 10700 جنيه واعلى سعر للحديد عند 10900 جنيه،  وحديد المراكبى بـ10400 جنيه مقابل 10600، والعشرى يباع بـ10200 جنيه مقارنة بـ10500 جنيه، وسعر شركة السويس بـ10850 جنيهاً، مقارنة بـ11200 جنيه، وسعر بشاى 10300 جنيه، مقارنة بـ10800 جنيهاً للطن الواحد.

اسعار الحديد فى المصانع
خسر سعر حديد عز اليوم نحو 390 جنيهاً خلال شهر أكتوبر، وسجل اعلى سعر للحديد عند 109000 جنيه،  وحديد المراكبى بـ10400 جنيه مقابل 10600، والعشرى انخفض ليباع بـ10200 جنيه مقارنة بـ10500 جنيه، وسعر شركة السويس بـ10850 جنيهاً، مقارنة بـ11200 جنيه، وسعر بشاى 10300 جنيه، مقارنة بـ11150 جنيهاً للطن الواحد.

اسباب تراجع اسعار الحديد اليوم 
شهدت اسعار الحديد تراجعات كبيرة خلال الفترة الماضية على خلفية تخفيض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من 8 دولارات عامل كبير في تراجع الاسعار خلال الفترة الحالية، فضلا عن رفع رسوم استيراد خام البيليت من الخارج مما سبب الكثير من الخسائر للشركات والمصانع.

أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة
يتوقع أن تستمر حالة التراجع في اسعار الحيدد في المصانع المصرية خلال الفترة المقبلة مشيرة إلى ان السعر العادل لطن الحديد في ظل هو 10000 جنيه للطن الواحد، فضلًا عن احتمالية انخفاض جديد في اسعار البيليت العالمية مما يؤثر بالتبعية على اسعار الحديد في مصر .


اسعار الحديد الان في مصر 

سم الشركة

المنتج

اعلى سعر

اقل سعر

سعر حديد عز اليوم للمستهلك

عز

10900 جنيه

10700 جنيه

حديد المصريين

المصريين

10900 جنيه

10880 جنيه

حديد بشاى

بشاى

10300 جنيه

10300 جنيه

الوطنية للطلب

الوطنية

10850 جنيه

10830 جنيه

حديد عطية

عطيه

10850 جنيه

10800 جنيه

حديد المراكبي

المراكبي

10800 جنيه

10800 جنيه

حديد الكومى

الكومى

10750 جنيه

10740 جنيه

حديد المعادى

المعادى

10600 جنيه

10600 جنيه

حديد بيانكو

بيانكو

10550 جنيه

10500 جنيه

حديد العشرى

العشري

10550 جنيه

10150 جنيه

حديد اكتوبر

اكتوبر

10525 جنيه

10150 جنيه

حديد الجارحى

الجارحى

10525 جنيه

9750 جنيه

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