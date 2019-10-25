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بدء المؤتمر الدولي الـ13 لهندسة المناجم والبترول والتعدين بالسويس (صور)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر لهندسة المناجم والبترول والفلزات وذلك بعنوان ''مستقبل الطاقة والتعدين "التحديات والرؤى المستقبلية''، والذي تنظمه كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2019 بأكاديمية النصر للبترول بالسويس.

بحضور الدكتور عباس النقى، رئيس منظمة الأوابك، الدكتور نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول، والمهندس محمد عبدالله حسن رئيس النصر للبترول والمهندس محمد عليوة رئيس السويس لتصنيع البترول والمهندس صبرى الشرقاوى رئيس رشيد للبترول والمهندس أمجد الاحمدى رئيس ايبروم والدكتور محمد سعد رئيس الشركة المصرية لتكرير البترول والمهندس حسن عبدالعليم نقيب مهندسين السويس ورئيس شركة حلوان للأسمدة.

ويعد مؤتمر هندسة المناجم والبترول والفلزات هو الثالث عشر في سلسلة من المؤتمرات العلمية والتى تعقد كل عامين حيث كانت بدايته عام ١٩٩٢ بجامعة أسيوط.

وسوف تتضمن فعاليات المؤتمر إلقاء ٧٣ مقالة بحثية بالإضافة إلى ٨ ملصقات بحثية و٦ محاضرات عامة وأنشطة اجتماعية أخرى.

كما تغطى الجلسات مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة والنفط والغاز الطبيعي وتكرير البترول وهندسة المواد والجيولوجيا والتعدين والهندسة البيئية.

وشارك فى فعاليات المؤتمر وفود من جنسيات مختلفة ممثلة فى اليابان والصين واسبانيا والكويت والسودان.
بدء المؤتمر الدولي الـ13 لهندسة المناجم والبترول والتعدين بالسويس (صور)
بدء المؤتمر الدولي الـ13 لهندسة المناجم والبترول والتعدين بالسويس (صور)
بدء المؤتمر الدولي الـ13 لهندسة المناجم والبترول والتعدين بالسويس (صور)
بدء المؤتمر الدولي الـ13 لهندسة المناجم والبترول والتعدين بالسويس (صور)
بدء المؤتمر الدولي الـ13 لهندسة المناجم والبترول والتعدين بالسويس (صور)
بدء المؤتمر الدولي الـ13 لهندسة المناجم والبترول والتعدين بالسويس (صور)
بدء المؤتمر الدولي الـ13 لهندسة المناجم والبترول والتعدين بالسويس (صور)
بدء المؤتمر الدولي الـ13 لهندسة المناجم والبترول والتعدين بالسويس (صور)
بدء المؤتمر الدولي الـ13 لهندسة المناجم والبترول والتعدين بالسويس (صور)
بدء المؤتمر الدولي الـ13 لهندسة المناجم والبترول والتعدين بالسويس (صور)
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