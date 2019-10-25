شاهيد كابور يتحدث عن فارق السن بينه وبين زوجته



لكن قبل أن نعرف "انطباع" كابور عن مدى توافقه الزوجي رغم هذا الفارق، يجب أن نعلم أن الهند بصفة خاصة، والمجتمعات الشرقية بشكل عام، تشجع أن يكون فارق السن بين الرجل والمرأة كبير لصالح الرجل، حيث تحرص الكثير من الفتيات على الزواج بمن هو أكبر منهن سنًا.



وتحدث شاهيد كابور عن زوجته خلال وجوده ضيفًا في برنامج الممثلة نيها دوبيا بعنوان No Filter Neha، فقال إن ميرا زوجته تساعده دائمًا من خلال "منظور" مختلف لأي موقف.



قيل لـ شاهيد، ما رأيك في صحة أن وجود فارق في السن كبير بين الطرفين قد يؤدي إلى شعور أحدهما بعدم الأمان والغيرة الشديدة والرغبة في فرض السيطرة.



جاءت إجابة الممثل لتؤكد إنه على الرغم من وجود "وجهات نظر مختلفة"، لكن هذا الأمر يبقى في النهاية أسلوب تكاملي للحياة، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب التعامل معه يوميًا، لكن عندما أنظر إلى الصورة الأكبر "أنا أعلم أنها جيدة حقًا بالنسبة لي، وأنا أظن أنني جيدًا بالنسبة لها. نميل دائمًا إلى أن نقول لبعضنا البعض الجزء الذي لا نرى أنفسنا فيه".



تزوجت ميرا راجبوت من شاهيد كابور في عام 2015 وهما أبوان للطفلة ميشا والابن زين. في البرنامج الإذاعي، تحدث شهيد أيضًا عن أطفاله وقال إن الأبوة صعبة ولكنها "مرضية".



عندما سُئل أيضا عن الليالي التي لا يستطيع النوم فيها بسببهما، قال: "كان الأمر صعبًا مع ميشا حيث كنا نتعلم كيفية الحصول على كل شيء بشكل صحيح، بحلول الوقت الذي وصل فيه زين، أصبحت الأمكور مستقرة أكثر".



ميرا راجبوت أصغر من زوجها النجم الهندي شاهيد كابور بـ 14 عامًا، لكن هل يقف فارق الست الطويل نسبيًا حائلًا دون التواصل الإيجابي الصحيح بين الزوجين؟ هذا الطرح سيجيبك عليه، شاهيد شخصيًا.