بقيادة واشنطن.. المملكة تشارك في أضخم مناورات بحرية بالعالم





شاركت المملكة العربية السعودية، في أكبر مناورة بحرية بقيادة واشنطن ودول عديدة أخرى لحماية الملاحة البحرية في المنطقة.هذا وأعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركتها في أضخم مناورات بحرية في العالم تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وعشرات الدول الصديقة، بهدف ردع الأخطار عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة البحرية في الخليج.وصرحت الوزارة في بيانٍ لها: “تشارك القوات البحرية الملكية السعودية في أكبر مناورات بحرية في العالم، وهو التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات IMX 19 بالقيادة البحرية المركزية الأمريكية في كل من (شمال الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب وسواحل جمهورية جيبوتي وخليج العقبة) في الفترة ما بين 27-2-1441هـ إلى 1441317هـ بمشاركة 56 دولة و6 منظمات دولية”.وبحسب المصادر يعد التمرين الأكثر شمولًا في العالم، ويهدف إلى تعزيز العلاقات وقابلية العمل المشترك بين القوى الداعمة وعمليات الأمن البحري من خلال العمل سويا بين القوات المشاركة، بهدف ردع الأخطار التي تهدد حرية الملاحة إضافة إلى إظهار العزم العالمي للحفاظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة البحرية.