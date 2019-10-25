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صندوق تحيا مصر: مبادرة نور حياة من فلوس المصريين و"نقبل التبرعات"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:48 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة نور حياة لمكافحة وعلاج أسباب ضعف وفقدان البصر هى مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي، وتسهدف طلاب المدارس الابتدائية، وكبار السن.

وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه تم توقيع الكشف ضمن المبادرة على 250 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى 10 محافظات، فضلا عن الكشف على 50 ألف مواطن على مستوى 13 محافظة.

وأضاف أنه تم إجراء 7 آلاف عملية مياه بيضاء، وتسليم 24 ألف نظارة طبية مجانا، منوهًا بأنهم يستهدفون توقيع الكشف على 900 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية بنهاية إبريل المقبل.

ولفت إلى أن أي ولي أمر ابنه في مدرسة ابتدائية حكومية يكون مطمئنا أنه سيتم الكشف على نجله، مناشدًا أي مواطن يريد التواصل مع الحملة يتصل على الرقم 15118، منوهًا بأن المليار جنيه المرصودة للحملة هى من مساهمات المصريين من خلال صندوق تحيا مصر، ويقبلون التبرعات والمساهمات على الرقم 037037.
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الكلمات المفتاحية

نور حياة محافظات صندوق تحيا مصر أخبار مصر

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