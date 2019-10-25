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أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 25-10-2019.. وتراجع جديد في سعر طن الأسمنت

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:46 ص
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أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار الاسمنت اليوم
شهدت أسعار الأسمنت اليوم استقرار بعد أن تراجعت خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتخسر نحو 40 جنيه فى سعر طن الأسمنت، وأوضحت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن هبوط الأسعار جاء نتيجة حركة الركود التى تمر بها، مشيرة إلي أنه بالرغم من تراجع تكلفة الانتاج عقب قرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الغاز للمصانع إلا أن مصانع الأسمنت مازال يحقق الخسائر لوجود فائض كبير بالمخازن واستمرار حالة الركود.

أسعار الأسمنت اليوم فى المصنع
هطت اسعار الأسمنت اليوم ليسجل سعر تسليم المصنع متوسط سعر ما بين 630 إلي 700 جنيه للطن.

اسعار الأسمنت اليوم في الأسواق
متوسط سعر طن الأسمنت اليوم من الشركة العربية المسلح سعر 790 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 775 جنيها، واستقر سعر طن أسمنت اليوم من مصنع الصخرة 770 جنيها، وسعر طن أسمنت سيناء 775 جنيها، سعر طن أسمنت طرة وحلوان 795 جنيها، سعر طن أسمنت المسلة 770 جنيها.

اسعار الأسمنت الأبيض
متوسط سعر طن الأسمنت اليوم الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيهًا، ورويال العادة 2400 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2400 جنيهًا للطن.

اسعار الأسمنت المخلوط
سعر طن الأسمنت اليوم المخلوط سجل 690 جنيه للطن، وأسمنت النخيل 688 جنيهات للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 698 جنيه للطن، وأسمنت التوفير 698 جنيه للطن.

اسعار الأسمنت اليوم فى مصر

اسم الشركة

المنتج

السعر

العربية للأسمنت

الاسمنت المسلح

770 جنيه مصري

العربية للاسمنت

النصر

760 جنيه مصري

اسمنت اسيوط

المهندس

765 جنيه مصري

اسمنت اسيك

المنيا اسيك

770 جنيه مصري

اسمنت المؤسسة

العربية للتصنيع

765 جنيه مصري

اسمنت مصر

قنا المسلحة

780 جنيه مصري

اسمنت جنوب الوادى

جنوب الوادى

780 جنيه مصري

اسمنت السويدى

السويدي

785 جنيه مصري

اسمنت شورى

شورى

780 جنيه مصر

اسمنت حلوان

حلوان

787 جنيه مصري

اسمنت بوتدلاند

طره

780 جنيه مصري

اسمنت السويس

السويس للاسمنت

785 جنيه مصري

اسمنت الشركة القومية

الشركة القومية

770 جنيه مصري

اسمنت سيناء

سيناء

758 جنيه مصري

اسمنت العريش

العسكرى

765 جنيه مصري

ميدكوم اسوان

اسمنت ميدكوم

750 جنيه مصر ي

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