خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

أعلن نجم الزمالك والمنتخب السابق خالد الغندور ، عن رأيه باللاعب الأحق لحمل شارة كابتن منتخب مصر خلال الفترة المقبلة مع حسام البدري المدير الفني الجديد للفريق.





ونشر الغندور، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ، قال :"أحمد فتحى كابتن منتخب مصر تاريخ كبير مع بلده وجهد وقلب ورجولة وبطولات وطالما هو موجود يبقى القائد والمستقبل لنجمنا العالمى محمد صلاح ودي وجهة نظري".





وقد المدير الفنى لمنتخب مصر حسام البدرى أعلن عن قراره بـإعطاء شارة كابتن مصر لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ، وهو الأمر الذى رفضه أحمد فتحى وبعض الجماهير المصرية.





يذكر ان المنتخب المصري لعب مباراة ودية وحيدة تحت قيادة حسام البدري في أول إختبار له ، وحقق الفوز على بتسوانا بهدف وحيد مقابل لاشئ أحرزه اللاعب حمدي فتحي.