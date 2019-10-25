Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:12 ص
Advertisements
خالد الغندور
خالد الغندور
الفجر الرياضي
Advertisements
أعلن نجم الزمالك والمنتخب السابق خالد الغندور ، عن رأيه باللاعب الأحق لحمل شارة كابتن منتخب مصر خلال الفترة المقبلة مع حسام البدري المدير الفني الجديد للفريق.

ونشر الغندور، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ، قال :"أحمد فتحى كابتن منتخب مصر تاريخ كبير مع بلده وجهد وقلب ورجولة وبطولات وطالما هو موجود يبقى القائد والمستقبل لنجمنا العالمى محمد صلاح ودي وجهة نظري".

وقد المدير الفنى لمنتخب مصر حسام البدرى أعلن عن قراره بـإعطاء شارة كابتن مصر لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ، وهو الأمر الذى رفضه أحمد فتحى وبعض الجماهير المصرية.

يذكر ان المنتخب المصري لعب مباراة ودية وحيدة تحت قيادة حسام البدري في أول إختبار له ، وحقق الفوز على بتسوانا بهدف وحيد مقابل لاشئ أحرزه اللاعب حمدي فتحي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر محمد صلاح خالد الغندور حسام البدري

أخبار تهمك

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يوم

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يوم

عاجل| في ذكرى "غرق الإسكندرية".. هل ستتكرر الكارثة من جديد؟ (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مشكلة كبيرة لـ برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

منذ ساعة و 18 دقيقة

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة الساعة 10 مساء اليوم الجمعة

منذ نصف ساعة

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"شارة كابتن" المنتخب تقترب من محمد صلاح

اللقاء الأول بين حسام البدري ومحمد صلاح

ميدو: أرشح محمد صلاح قائدا لمنتخب مصر في حالة واحدة فقط

أول رسالة من البدري للاعبي المنتخب

الفراعنة لا يخسرون.. تاريخ مواجهات مصر وبتسوانا (أرقام)

محمد صلاح يشارك في مران ليفربول استعدادا لـ مانشستر يونايتد

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:12 ص

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

07:16 م

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

08:42 ص

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

09:37 ص

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة الساعة 10 مساء اليوم الجمعة

09:58 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status