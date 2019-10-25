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محدث.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25-10-2019

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:34 ص
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اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة
الفجر الاقتصادي
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اسعار الخضروات اليوم

أثرت حالة الطقس السئ  على أسعار الخضروات خلال تعاملات اليوم، لتستقر الأسعار في سوق العبور الجمعة 25-10-2019، وارتفعت في بعض المحافظات بسبب الأمطار والسيول، بالرغم من تراجع الأسعار في الفترة الأخيرة بسبب ظهور محاصيل الموسم الشتوى الجديد، وكثرة المعروض في الاسواق ، وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الاسواق وفقا للتحديثات الاخيرة الصادرة عن سوق العبور وجاءت كما يلي :


اسعار الخضروات اليوم في سوق العبور 25-10-2019

تراوح سعر الفاصوليا تتراوح بين 8-10 جنيهات للكيلو.
تراوح سعر البصل 2.5 – 4 جنيهات.
تراوح سجل سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو.
تراوح سجل البامية ما بين 15-20 جنبها.
تراوح سجل الخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو.
تراوح سجل سعر القلقاس 4-7 جنيهات.
تراوح سجل  سعر الثوم بين 7-11 جنيه.
تراوح سجل سعر الملوخية بين 2-3 جنيها.
تراوح سجل سعر كيلو الليمون بين 7-14 جنيها
سعر الفلفل الألوان سجل 20 جنيها للكيلو.
تراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 10 جنيهات.



اسعار الفاكهة اليوم 
 تراوح سعر كيلو البلح ما بين 3-20 جنيها
 تراوح سعر البرتقال 3 جنيهات.
 تراوح سعر اليوسفي 7 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 2 و4.5 جنيه.
الرومان بين 3 و6 جنيهات.
التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.
الجوافة بين 2 جنيه و4 جنيهات. 


اسعار الخضروات اليوم في مصر 

الصنف

السعر

طماطم

من 2-5

بطاطس

من 5-9

بصل

من 1.5-3

كوسة

من 3-4.5

جزر

من 2.5 -4

فاصوليا

من 9-13

باذنجان

من 3-4

فلف رومي

من 2-3

فلف حامى

من 9-13

فلف الوان

من 4-6

خيار بلدى

من 2-4.5

بسلة

من 6-9

سبانخ

من 6-9

قلقاس

من 3-7

خيار صوب

من 5- 10

كابوتشي

4 جنيهات

خس

3 جنيهات

ليمون

10 جنيهات

 

اسعار الفاكهة اليوم 

الصنف

السعر

جوافة

من 3 إلى 7

برتقال بلدى

من 2 إلى 4

برتقال سكرى

من 2 إلى 4

برتقال ابو سرة

من 2.5 إلى 5

يوسفى

من 2.5 إلى 6

ليمون

من 5 إلى 10

عنب كرمسن

من 15 إلى 20

عنب رومي احمر

من 3.5 إلى 5

تفاح امريكانى

من 18 إلى 20

تفاح سورى

من 10 إلى 20

تين برشومي

من 10 إلى 20 جنيهات

بلح زغلول

8 جنيهات


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