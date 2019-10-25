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محدث.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25-10-2019
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:34 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الخضروات اليوم
أثرت حالة الطقس السئ على أسعار الخضروات خلال تعاملات اليوم، لتستقر الأسعار في سوق العبور الجمعة 25-10-2019، وارتفعت في بعض المحافظات بسبب الأمطار والسيول، بالرغم من تراجع الأسعار في الفترة الأخيرة بسبب ظهور محاصيل الموسم الشتوى الجديد، وكثرة المعروض في الاسواق ، وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الاسواق وفقا للتحديثات الاخيرة الصادرة عن سوق العبور وجاءت كما يلي :
اسعار الخضروات اليوم في سوق العبور 25-10-2019
تراوح سعر الفاصوليا تتراوح بين 8-10 جنيهات للكيلو.
تراوح سعر البصل 2.5 – 4 جنيهات.
تراوح سجل سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو.
تراوح سجل البامية ما بين 15-20 جنبها.
تراوح سجل الخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو.
تراوح سجل سعر القلقاس 4-7 جنيهات.
تراوح سجل سعر الثوم بين 7-11 جنيه.
تراوح سجل سعر الملوخية بين 2-3 جنيها.
تراوح سجل سعر كيلو الليمون بين 7-14 جنيها
سعر الفلفل الألوان سجل 20 جنيها للكيلو.
تراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 10 جنيهات.
اسعار الفاكهة اليوم
تراوح سعر كيلو البلح ما بين 3-20 جنيها
تراوح سعر البرتقال 3 جنيهات.
تراوح سعر اليوسفي 7 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 2 و4.5 جنيه.
الرومان بين 3 و6 جنيهات.
التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.
الجوافة بين 2 جنيه و4 جنيهات.
اسعار الخضروات اليوم في مصر
|
الصنف
|
السعر
|
طماطم
|
من 2-5
|
بطاطس
|
من 5-9
|
بصل
|
من 1.5-3
|
كوسة
|
من 3-4.5
|
جزر
|
من 2.5 -4
|
فاصوليا
|
من 9-13
|
باذنجان
|
من 3-4
|
فلف رومي
|
من 2-3
|
فلف حامى
|
من 9-13
|
فلف الوان
|
من 4-6
|
خيار بلدى
|
من 2-4.5
|
بسلة
|
من 6-9
|
سبانخ
|
من 6-9
|
قلقاس
|
من 3-7
|
خيار صوب
|
من 5- 10
|
كابوتشي
|
4 جنيهات
|
خس
|
3 جنيهات
|
ليمون
|
10 جنيهات
الصنف
السعر
جوافة
من 3 إلى 7
برتقال بلدى
من 2 إلى 4
برتقال سكرى
من 2 إلى 4
برتقال ابو سرة
من 2.5 إلى 5
يوسفى
من 2.5 إلى 6
ليمون
من 5 إلى 10
عنب كرمسن
من 15 إلى 20
عنب رومي احمر
من 3.5 إلى 5
تفاح امريكانى
من 18 إلى 20
تفاح سورى
من 10 إلى 20
تين برشومي
من 10 إلى 20 جنيهات
بلح زغلول
8 جنيهات
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