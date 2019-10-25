محدث.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25-10-2019





اسعار الخضروات اليوم





أثرت حالة الطقس السئ على أسعار الخضروات خلال تعاملات اليوم، لتستقر الأسعار في سوق العبور الجمعة 25-10-2019، وارتفعت في بعض المحافظات بسبب الأمطار والسيول، بالرغم من تراجع الأسعار في الفترة الأخيرة بسبب ظهور محاصيل الموسم الشتوى الجديد، وكثرة المعروض في الاسواق ، وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الاسواق وفقا للتحديثات الاخيرة الصادرة عن سوق العبور وجاءت كما يلي :









اسعار الخضروات اليوم في سوق العبور 25-10-2019





تراوح سعر الفاصوليا تتراوح بين 8-10 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر البصل 2.5 – 4 جنيهات.

تراوح سجل سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو.

تراوح سجل البامية ما بين 15-20 جنبها.

تراوح سجل الخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو.

تراوح سجل سعر القلقاس 4-7 جنيهات.

تراوح سجل سعر الثوم بين 7-11 جنيه.

تراوح سجل سعر الملوخية بين 2-3 جنيها.

تراوح سجل سعر كيلو الليمون بين 7-14 جنيها

سعر الفلفل الألوان سجل 20 جنيها للكيلو.

تراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 10 جنيهات.













اسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر كيلو البلح ما بين 3-20 جنيها

تراوح سعر البرتقال 3 جنيهات.

تراوح سعر اليوسفي 7 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2 و4.5 جنيه.

الرومان بين 3 و6 جنيهات.

التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.

الجوافة بين 2 جنيه و4 جنيهات.









اسعار الخضروات اليوم في مصر



