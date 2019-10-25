Advertisements
Advertisements
Advertisements

ساوثهامتون ضد ليستر.. التشكيل المتوقع للفريقين قبل مواجهة اليوم

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:28 ص
Advertisements
ساوثهامتون ضد ليستر
ساوثهامتون ضد ليستر
علي ماهر حلمى
Advertisements
يستضيف نادي ساوثهامتون اليوم الجمعة نظيره نادي ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

موعد مباراة ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي
يواجه نادي ساوثهامتون اليوم الجمعة نظيره نادي ليستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب سانت ميريز الدولي بمدينة ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " ويدخل الفريقين المباراة للفوز من أجل التقدم في في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية و البعد عن مراكز الهبوط في البريميرليج.

التشكيل المتوقع لمباراة ساوثهامتون ضد ليستر سيتي

نشرت صحيفة ميرور الإنجليزية التشكيلة المتوقعة لنادي ساوثهامبتون والتي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى:أنجوس جان 
خط الدفاع: يانيك فيسترجارد - جاك ستيفنز - يان بيدنارك - ريان برتراند.
خط الوسط: جيمس وارد براوس - أوريول روميرو - يان فاليري.
خط الهجوم: ناثان ريدموند - داني إنجز - فرد آدامز.

بينما جاءت تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة لمباراة ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز كالتالي: 

في حراسة المرمي: بيتر شمايكل .
خط الدفاع: ريكاردو بيريرا، جوني إيفانز، سوينكو، بن تشيلوال.
خط وسط الملعب: بارنس، تيليمانس، ويلفريد نديدي، برايت، جيمس ماديسون.
خط الهجوم: جيمي فاردي.

موقف ساوثهامتون ضد ليستر سيتي في البريميرليج:

يدخل نادي ساوثهامتون المباراة وهو لديه 8 نقاط في المركز السابع عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج حيث لعب تسع مبارايات استطاع أن يحقق الفوز في مباراتين وخسر في خمسة وتعادل في مباراتين ويدخل الساوث المباراة بسلاح الأرض و الجمهور وعينه علي الثلاث نقاط من أجل الفوز والهروب من مناطق الهبوط بينما يدخل نادي ليستر سيتي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 17 نقطة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية حيث استطاع تحقيق الفوز 5 مرات في تسع مبارايات وتعادل في مباراتين وخسر في مباراتين آخرها كانت أمام متصدر البريميرليج ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة ويدخل نادي ليستر سيتي المباراة وعينه علي الثلاث نقاط من أجل التقدم في مراكز ترتيب الدوري الإنجليزي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ساوثهامتون ضد ليستر ترتيب الدوري الممتاز اليوم

أخبار تهمك

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 22 ساعة

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ حوالي 7 ساعات

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 10 ساعات

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 13 ساعة

بالمستندات.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع "حمو بيكا" ومحاكمته

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي على رادار أستون فيلا

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يوم

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الحكومة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن طقس اليوم.. والأرصاد تصدر بيانا جديدا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| في ذكرى "غرق الإسكندرية".. هل ستتكرر الكارثة من جديد؟ (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

واتفورد يفوز أمام كريستال بالاس بثنائية.. وبيرنلي يعمق جراح فولهام

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على أرسنال

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ووست هام اليوم

في ليلة عودة صلاح للتسجيل.. ليفربول يعبر عقبة ساوثهامتون بصعوبة بالغة

ترتيب الدوري الإنجليزى 2019 بعد فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

10:56 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

11:00 م

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

10:49 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status