ساوثهامتون ضد ليستر.. التشكيل المتوقع للفريقين قبل مواجهة اليوم

يستضيف نادي ساوثهامتون اليوم الجمعة نظيره نادي ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





موعد مباراة ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي

يواجه نادي ساوثهامتون اليوم الجمعة نظيره نادي ليستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب سانت ميريز الدولي بمدينة ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " ويدخل الفريقين المباراة للفوز من أجل التقدم في في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية و البعد عن مراكز الهبوط في البريميرليج.





التشكيل المتوقع لمباراة ساوثهامتون ضد ليستر سيتي





نشرت صحيفة ميرور الإنجليزية التشكيلة المتوقعة لنادي ساوثهامبتون والتي جاءت كالتالي:





في حراسة المرمى: أنجوس جان

خط الدفاع: يانيك فيسترجارد - جاك ستيفنز - يان بيدنارك - ريان برتراند.

خط الوسط: جيمس وارد براوس - أوريول روميرو - يان فاليري.

خط الهجوم: ناثان ريدموند - داني إنجز - فرد آدامز.





بينما جاءت تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة لمباراة ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز كالتالي:





في حراسة المرمي: بيتر شمايكل .

خط الدفاع: ريكاردو بيريرا، جوني إيفانز، سوينكو، بن تشيلوال.

خط وسط الملعب: بارنس، تيليمانس، ويلفريد نديدي، برايت، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: جيمي فاردي.





موقف ساوثهامتون ضد ليستر سيتي في البريميرليج:





يدخل نادي ساوثهامتون المباراة وهو لديه 8 نقاط في المركز السابع عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج حيث لعب تسع مبارايات استطاع أن يحقق الفوز في مباراتين وخسر في خمسة وتعادل في مباراتين ويدخل الساوث المباراة بسلاح الأرض و الجمهور وعينه علي الثلاث نقاط من أجل الفوز والهروب من مناطق الهبوط بينما يدخل نادي ليستر سيتي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 17 نقطة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية حيث استطاع تحقيق الفوز 5 مرات في تسع مبارايات وتعادل في مباراتين وخسر في مباراتين آخرها كانت أمام متصدر البريميرليج ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة ويدخل نادي ليستر سيتي المباراة وعينه علي الثلاث نقاط من أجل التقدم في مراكز ترتيب الدوري الإنجليزي.